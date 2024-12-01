مشاهير العرب - منى زكي: أزمات المرأة دائمًا تنسج حكايات خارج المألوف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - لفتت الفنانة منى زكي النظر إليها بحديثها عن السيدات والإشادة بقدرتهن على التحمل ومواجهة صعوبات الحياة، وذلك خلال كلمتها عقب عرض فيلمها «رحلة 404 ضمن عروض موسم الجوائز الذي استضافته جمعية هوليوود للفيلم العربي.

وأشارت زكي إلى أن النساء لديهن الكثير من القصص الجيدة نظرًا لأن حياتهن دائمًا تحمل وراءها الكثير من الحكايات المثيرة والمليئة بالصراعات، معربة عن فخرها بعرض فيلمها «رحلة 404 ضمن عروض موسم الجوائز الذي استضافته جمعية هوليوود للفيلم العربي قائلة: «لدي فخر واعتزاز كبير بعرض فيلم رحلة 404 في هوليود التي طالما ارتبطت بها ذكرياتي في الطفولة، حينما كنت أشاهد كبار النجوم بها خلال زيارتي هناك، وبعد سنوات يتحقق الحلم وأكون واحدة من النجوم الذين يحتفى بها على ممشى المشاهير في هوليود».

واستكملتمنى زكي كنت حريصة على توجيه كلمة للنساء ليس فقط لكوني واحدة منهن، ولكن لأن أزمات المرأة دائمًا تنسج حكايات خارج المألوف الذي قد لا يصدقه العقل في أحيان كثيرة، حيث شدة الصراعات والمواجهات التي تتعرض لها، والأمر لا يتعلق بمجتمعاتنا العربية فقط، فالنساء بشكل عام لديهن دائمًا تحديات على أكثر من مستوى، وتبقى تجارب كل منهن دليلًا يكشف عن رحلات عديدة تخوضها في الحياة مثل «غادة» بطلة فيلم «رحلة 404.

تفاصيل فيلم رحلة 404

دارت قصة فيلم رحلة 404، حول غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

أبطال فيلم رحلة 404

ضم فيلم رحلة 404، في بطولته كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.

وجاء نجاح «رحلة 404 بعد تألق منى زكى فى مسلسل «تحت الوصاية»، الذى عرض فى رمضان 2023، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب دياب، أحمد خالد صالح.