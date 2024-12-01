مشاهير العرب - رمضان 2025.. قائمة بـ مسلسلات الـ 15 حلقة بالموسم الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. يبحث عدد من الجمهور، عن الأعمال ذات 15 حلقة، في موسم مسلسلات رمضان 2025، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الموسم الماضي، وتتنوع بين الكوميدي، والأكشن، والتاريخي.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك القائمة الأولية لـ مسلسلات رمضان 2025، الـ 15 حلقة.

مسلسل أشغال شقة 2

ويعود النجم هشام ماجد، بمسلسل «أشغال شقة 2 في ماراثون رمضان 2025، وذلك بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، العمل يشارك في بطولته كل من: مصطفي غريب وأسماء جلال وشيرين ومحمد عبد العظيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف مثل انتصار وإنجي وجدان وإنعام سالوسة وريم خوري وإيمان السيد وتأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب.

مسلسل جودر 2

كما يقدم الفنان ياسر جلال، الجزء الثاني من مسلسل «جودر»، الذي حقق نجاحا العام الماضي، ويضم مسلسل جودر، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وفاء عامر، ونور اللبنانية، ووليد فواز، أيتن عامر، وهنادي مهنا، وسامية الطرابلسي، وأحمد شك، وعبد العزيز مخيون، ونادية شكري، وأحمد بدير، ومحمد التاج، وجيهان الشماشرجي، ومحمد علي رزق، وعايدة رياض، ومحمود البزاوي، وفتوح أحمد، وإسلام حافظ، مجدي بدر، ومن إنتاج شركة سعدي جوهر وأوروما، ومن إخراج إسلام خيري".

مسلسل ظلم المصطبة

وتعود الفنانة ريهام عبد الغفور، في رمضان 2025، بمسلسل «ظلم المصطبة» وتدور قصة المسلسل في إطار دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التي يُحكم بها في الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع في إطار اجتماعي مليء بالحكايات المشوقة.

مسلسل كاملة العدد 3

ويعرض الجزء الثالث من مسلسل «كامل العدد» بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، في موسم رضمان 2025، ويشهد الجزء الجديد ظهور عدد من الشخصيات الجديدة، وهم: الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب.

مسلسل الكابتن

ويشارك الفنان أكرم حسني، في موسم مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل «الكابتن» العمل من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وتشاركه البطولة آية سماحة، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

مسلسل ناقص ضلع

كما تشارك الفنانة نيللي كريم، بمسلسل «ناقص ضلع» في رمضان 2025، ويشاركها في البطولة كندة علوش، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي.