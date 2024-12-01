عمرو دياب يعيد ذكرى نجاح "وغلاوتك":" بجتهد وكل اللي ربنا يجيبه كويس" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - شارك الهضبة عمرو دياب الجمهور، بمقطع فيديو من لقاء نادر له مع الإعلامي عماد أديب، بعد نجاح عدد كبير من أغانيه السابقة، ومن أبرزها أغنية “وغلاوتك”، أول ألحان الراحل محمد رحيم في مسيرته الفنية.

عمرو دياب أغنية وغلاوتك



وتلقي عمرو دياب من خلال اللقاء اتصالا من معجبة تسأله عن الدافع الذي يجعل جمهوره يظل يستمع إلي أغانيه حتي بعد 20 عاما مثل العندليب عبد الحليم حافظ .



و أجاب عمرو دياب علي سؤال المعجبة قائلا:" دا سؤال صعب أوي دي حاجات في علم الغيب هي قالت بعد 20 سنة يدينا العمر، ولكن أنا بحتهد واللي ربنا يقدمه كويس

أحيا الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته الغنائية أمس السبت في دبي، تحت شعار كامل العدد.

حفل عمرو دياب في دبي

وفاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور خلال الحفل، بعرض فيلم تسجيلي لعدد من حفلاته في سن الشباب على أغنية “أنا مهما كبرت صغير" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد من كلاسيكياته الشهيرة ومنها “قمرين، تملي معاك، صدقني خلاص” وغيرهم.

ورثى الهضبة عمرو دياب، الملحن الراحل محمد رحيم، في حفله الغنائي الحاشد بأحد المسارح الكبرى في دبي بالإمارات.

ودعا عمرو دياب لـ محمد رحيم بالرحمة وقال: "كان فنانا وملحنا عظيما كلنا افتقدناه".

ولم يكتف الهضبة بالدعاء للملحن الراحل، بل قام بغناء أغنية “وغلاوتك” وهي أول أعمال رحيم الغنائية مع عمرو دياب في 1998 وكان عمره وقتها 16 عامًا أثناء دراسته في كلية التربية الموسيقية.

وكان الهضبة عمرو دياب، قد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا، بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من جمهوره، حيث المسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت".

عادت أغاني عمرو دياب إلى يوتيوب بإشراف من شركة سوني ميوزك وممثليها في الشرق الأوسط، وتصدرت عدد من أغانيه قائمة الأكثر مشاهدة بالرغم من مرور فترة طويلة على طرحها مثل انت الحظ التي مر عليها عامان ووضعت في قائمة الأكثر مشاهدة بجانب عدد من أغانيه الشهيرة التي انتظر جمهوره استماعها بجودة عالية.

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