مشاهير العرب - علي الحجار يستعد لحفل جديد بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - يلتقي الفنان علي الحجار جمهوره في الإسكندرية خلال حفل غنائي ساهر خلال الفترة المقبلة، وسط حضور جماهيري كبير.

ويقدم الحجار خلال الحفل المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية باقة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها منها: متمنعوش الصادقين، عم بطاطا، ذئاب الجبل، في قلب الليل، زي الهوى، عارفة».

وفي هذا الصدد روج الفنان علي الحجار لحفله بالإسكندرية ونشر عبر حسابه بموقع التواصل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له وعلق عليها قائلا: «الجمعة الجاية في مكتبة الإسكندرية».

آخر أعمال علي الحجار

ويشار أن آخر أعمال الفنان علي الحجار، مسرحية «مش روميو وجولييت»، الذي شهدت عودته للمسرح بعد غياب 17 عام، وتم عرضها خلال الفترة الماضية على المسرح القومي، وحققت نجاحا كبيرا.

وضم فريق مسرحية مش روميو وجوليت، كلا من الفنان ميدو عادل والفنانة رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مشاركة النجم علي الحجار ممثلا، وعزت زين، وطه خليفة.