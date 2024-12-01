مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «ظلم المصطبة» لـ ريهام عبد الغفور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - بدأ فريق عمل مسلسل «ظلم المصطبة» بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، اليوم الأحد، تصوير أولى مشاهد العمل، تمهيدا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

تدور قصة مسلسل ظلم المصطبة في إطار دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هانى خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى وعدد آخر من الفنانين، العمل مكون من 15 حلقة فقط.

ويعد المسلسل هو التعاون الرابع بين إياد نصار، وريهام عبد الغفور، في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.