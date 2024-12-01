الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم - أخبار كلمتك

الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم - أخبار كلمتك

وزير العمل يُسلم عقود عمل لـ «ذوي الهمم» - أخبار كلمتك

وزير العمل يُسلم عقود عمل لـ «ذوي الهمم» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

على رأسهم أكرم توفيق، بدلاء الأهلي لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

على رأسهم أكرم توفيق، بدلاء الأهلي لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

آمنة الطرابلسي رئيسًا جديدًا لاتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

آمنة الطرابلسي رئيسًا جديدًا لاتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: تسهيلات غير مسبوقة لجذب استثمارات السيارات العالمية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: تسهيلات غير مسبوقة لجذب استثمارات السيارات العالمية - أخبار كلمتك

8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

الكشف عن سقوط ضحايا بتفجير استهداف قوات الانتقالي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

الكشف عن سقوط ضحايا بتفجير استهداف قوات الانتقالي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «ظلم المصطبة» لـ ريهام عبد الغفور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «ظلم المصطبة» لـ ريهام عبد الغفور - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

5 أسباب تدفعك لمتابعة مسلسل موعد مع الماضي، يضم نخبة كبيرة من النجوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
5 أسباب تدفعك لمتابعة مسلسل موعد مع الماضي، يضم نخبة كبيرة من النجوم - أخبار كلمتك

5 أسباب تدفعك لمتابعة مسلسل موعد مع الماضي، يضم نخبة كبيرة من النجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:05 مساءً - مسلسل موعد مع الماضي، تفصلنا أيام قليلة على انطلاق مسلسل موعد مع الماضي الذي يشارك به مجموعة من النجوم في مقدمتهم الفنان آسر ياسين، وهناك عدة أسباب تدفعك لمتابعة هذا العمل الذي يعرض بعد 5 أيام على نتفليكس.

  • يقدم المسلسل أحداثًا يسيطر عليها الغموض وهو ما يجعل الجمهور يعيش في ترقب بحثًا عن إجابات للتساؤلات العديدة التي يطرحها العمل.
  • يضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم في وقت يصعب جمع هذا العدد من فناني “الصف الأول” في عمل واحد.
  • تدور أحداث العمل في ٨ حلقات فقط، وهو ما يعني أننا أمام أحداث مركزة ومكثفة ولن يكون هناك مجالًا للتطويل والملل اللذين أصبحا آفة الدراما حاليًا.
  • المسلسل مأخوذ عن عمل ناجح وهو المسلسل المكسيكي الشهير “من قتل سارة”، أي أن القصة والعمل نجحا من قبل مما يزيد من فرص نجاحه في مصر والوطن العربي.
  • طريقة ترويج أبطال المسلسل مبتكرة وجديدة بالإضافة إلى أنه تم عرض أول حلقتين من العمل على هامش مهرجان القاهرة السينمائي والآراء الإيجابية عنه وعن أحداثه زادت من جرعة الترويج وشجعت الكثيرين على انتظاره ومن ثم متابعته.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي 

ومسلسل موعد مع الماضي من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

 

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي 

مسلسل موعد مع الماضي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من ٨ حلقات، وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - هنا شيحة تنضم لفريق عمل فيلم «شكوى رقم 713317 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق