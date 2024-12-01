مشاهير العرب - في ذكرى وفاتها.. رجال في حياة سامية جمال فراشة السينما المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:48 مساءً - تحل اليوم 1 ديسمبر، الذكرى العشرين لرحيل الفنانة سامية جمال، والتي تركت وراءها إرثا كبيرا في تاريخ السينما المصرية، بمجموعة من الأفلام الرائعة تألقت من خلالها بموهبتها التمثيلية، كما أنها واحدة من أشهر الراقصات في تاريخ الفن، حتى أنها لقبت بـ «فراشة الشاشة».

قدمت سامية جمال، على مدار مشوارها الفني مزيجاً فنيا من الرقص الشرقي والرقص الغربي، مما جعلها متميزة عن باقي النجمات، وركزت في رقصها على تقديم حالة من الانبهار الكامل للمتفرج من خلال الملابس والموسيقى والإضاءة والتابلوهات الراقصة.

زيجات سامية جمال

تزوجت سامية جمال للمرة الأولى من الأمريكي عبد الله كينج، وصرح البعض أن هذه الزيجة كانت كيدا في فريد الأطرش الذي رفض أن يتزوجها رغم الحب الذي جمعهما، فجاءت انتقاما وتعبيرا عن الغضب، ولكنها انتهت بقيام عبد الله كينج بالنصب عليها وسرقتها بالاستيلاء على ثروتها، وتطلقت منه في نهاية الأمر.

ثم تزوجت بعد ذلك من الفنان رشدي أباظة، الذي استمرت زيجتهما حوالي 18 عاما، وقامت برعاية ابنته من زوجته الأمريكية، ولكنهما انفصلا عام 1977.

معلومات عن سامية جمال

-اسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ.

-مواليد بني سويف جنوب مصر

-ظهرت في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين وعرفت باسم سامية جمال

- بدأت حياتها الفنية مع فرقة بديعة مصابني

-تشارك في التابلوهات الراقصة الجماعية

-في عام 1943 بدأت بالعمل في مجال السينما حيث شكلت ثنائيا ناجحا مع الفنّان فريد الأطرش

-تمتعت سامية جمال برشاقة لا يمكن منافستها

- كانت فراشة السينما تمتلك القدرة على الحركة بمرونة وخفة

-استطاعت أن تترك بصمة مميزة بالاشتراك في أعمال سينمائية مميزة

-جمعت سامية جمال بين الرقص الشرقي والرقصات الغربية

-ساعدتها رشاقتها على أن تصنع أسلوب خاص متفرد بها في الرقص

-قدمت مسيرة فنية مهمة وملهمة، عاشت حياة شخصية اهتم بتفاصيلها الجمهور.

أهم أفلام سامية جمال

-بدأت سامية جمال أفلامها بـ «انتصار الشباب» عام 1941، وكان آخر أفلامها «الشيطان والخريف» عام 1972، وزادت شهرتها مع الموسيقار فريد الأطرش، وشكلا ثنائيا ناجح وجميلا للجمهور، فأحب ظهورهما معا، ومن الأفلام التي يتذكرها لهم الجمهور:

-حبيب العمر

-أحبك أنت

-عفريتة هانم

-آخر كدبة

-ماتقولش لحد

سبب وفاة سامية جمال

اعتزلت الفنانة سامية جمال الفن في أوائل السبعينيات، وبعد ذلك اضطرت للعودة للرقص مرة أخرى بعد أن أوشكت على الإفلاس، ثم عادت للاعتزال وعاشت أيامها الأخيرة وحيدة حتى توفيت في الأول من ديسمبر 1994 بعد أن ظلت في غيبوبة لمدة 6 أيام.