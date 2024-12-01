مشاهير العرب - منى زكي تنتهي من تصوير مشاهد فيلمها الجديد «الست» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - انتهت الفنانة منى زكي، من تصوير مشاهدها في فيلم «الست» الذي يقدم السيرة الذاتية لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم كأول فيلم سينمائي يتناول حياتها.

فيلم الست

وبلغت مدة تصوير الفيلم للمخرج مروان حامد، ما يقرب من 6 أشهر، وتم تصوير العمل في عدة أماكن منها مدينة الانتاج الإعلامي بالحي الريفي وأحد مسارح وسط القاهرة.

وكانت الشركة المنتجة الصورة الأولى من كواليس فيلم «الست»، الذي يجسد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، من بطولة الفنانة منى زكي.

تفاصيل فيلم الست

ومن المقرر أن يجسد الفنان سيد رجب خلال أحداث العمل شخصية إبراهيم البلتاجي والد كوكب الشرق أم كلثوم، ويقدم الفنان أحمد خالد صالح شخصية شقيق أم كلثوم الشيخ “خالد البلتاجي”، الذى كان معها في كل خطوات نجاحها منذ البداية، إلى أن توفي وهي تتعالج من الغدة الدرقية في ألمانيا.

بينما يجسد الفنان محمد فراج شخصية الشاعر “أحمد رامي” الذى قام بتأليف عدد كبير من أغاني أم كلثوم، وكان يحبها بشكل غير عادي، من المقرر أن يبدأ عرض العمل في شهر يونيو المقبل بسينمات مصر والخليج كموعد مبدئى.

أبطال فيلم الست

يشارك في بطولة فيلم الست، عدد من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.