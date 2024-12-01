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مشاهير العرب - منى زكي تنتهي من تصوير مشاهد فيلمها الجديد «الست» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - منى زكي تنتهي من تصوير مشاهد فيلمها الجديد «الست» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منى زكي تنتهي من تصوير مشاهد فيلمها الجديد «الست» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - انتهت الفنانة منى زكي، من تصوير مشاهدها في فيلم «الست» الذي يقدم السيرة الذاتية لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم كأول فيلم سينمائي يتناول حياتها.

فيلم الست

وبلغت مدة تصوير الفيلم للمخرج مروان حامد، ما يقرب من 6 أشهر، وتم تصوير العمل في عدة أماكن منها مدينة الانتاج الإعلامي بالحي الريفي وأحد مسارح وسط القاهرة.

فيلم الست

وكانت الشركة المنتجة الصورة الأولى من كواليس فيلم «الست»، الذي يجسد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، من بطولة الفنانة منى زكي.

تفاصيل فيلم الست

ومن المقرر أن يجسد الفنان سيد رجب خلال أحداث العمل شخصية إبراهيم البلتاجي والد كوكب الشرق أم كلثوم، ويقدم الفنان أحمد خالد صالح شخصية شقيق أم كلثوم الشيخ “خالد البلتاجي”، الذى كان معها في كل خطوات نجاحها منذ البداية، إلى أن توفي وهي تتعالج من الغدة الدرقية في ألمانيا.

بينما يجسد الفنان محمد فراج شخصية الشاعر “أحمد رامي” الذى قام بتأليف عدد كبير من أغاني أم كلثوم، وكان يحبها بشكل غير عادي، من المقرر أن يبدأ عرض العمل في شهر يونيو المقبل بسينمات مصر والخليج كموعد مبدئى.

فيلم الست

أبطال فيلم الست

يشارك في بطولة فيلم الست، عدد من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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