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12 عمل، البطولة النسائية تسيطر في مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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12 عمل، البطولة النسائية تسيطر في مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

12 عمل، البطولة النسائية تسيطر في مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:13 مساءً - حرص النجمات علي التواجد بقوة خلال السباق الرمضاني لعام 2025، حيث تشاركن أكثر من 12 فنانة في مسلسلات رمضان 2025، ولكل منهم قصة مختلفة عن الآخرين.
وترصد كلمتك خلال هذا التقرير مسلسلات رمضان 2025 النسائية فقط.

مسلسل ضل حيطة

وتخوض النجمة ياسمين صبري بطولة مسلسل ضل حيطة وتجسد ياسمين خلال أحداث المسلسل، شخصية ربة منزل وتقع في خلافات مع زوجها، ويشارك في بطولة مسلسل ضل حيطة بجانب ياسمين صبري ونيقولا معوض، كل من ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

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مسلسل لام شمسية

ويواصل فريق عمل مسلسل لام شمسية تصوير أحداثه،  ويلعب بطولة العمل كل من أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، صفاء الطوخي، ثراء جبيل وغيرهم من الفنانين، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

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وتقابل حبيب

وتخوض الفنانة ياسمين عبدالعزيز سباق رمضان بمسلسل وتقابل حبيب ويشاركها بطولة العمل كل من كريم فهمي، وخالد سليم، صلاح عبد الله، أنوشكا، بسنت شوقي، رشوان توفيق، نيكول سابا، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي.

 

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مسلسل كامل العدد 3 

ويشارك صناع مسلسل كامل العدد بالجزء الثالث منه، ويشارك في بطولة كامل العدد 3 نفس نجوم المواسم السابقة وهم دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، من إخراج خالد الحلفاوي.

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مسلسل إش إش

وانتهت الفنانة مي عمر بطلة مسلسل إش إش من تصوير مشاهد العمل الذى تدور أحداثه في إطار شعبي حول راقصة شعبية والتي تجسدها الفنانة مي عمر، ويشاركها في المسلسل كل من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، عصام السقا، إنتصار، محمد شرنوبي، شيماء سيف، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.

 

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مسلسل شباب امرأة

كما ستبدأ النجمة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد شباب إمرأة والعمل من إخراج أحمد حسن.

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مسلسل عايشة الدور

دنيا سمير غانم تشارك بمسلسل عايشة الدور في رمضان 2025، والعمل سيكون من 15 حلقة فقط.

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مسلسل ناقص ضلع

وتبدأ النجمة نيللي كريم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد ناقص ضلع في بداية ديسمبر بعد أن أنتهي مؤلف العمل من كتابة أغلب حلقات المسلسل المكون من 15 حلقة، وذلك استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

 

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مسلسل ظلم المصطبة

وتشارك النجمة ريهام عبد الغفور هذا العام بمسلسل ظُلم المصطبة، ويخوض بطولة مسلسل ظُلم المصطبة بجانب ريهام عبد الغفور كل من إياد نصار، وفتحى عبد الوهاب، من تأليف محمد رجاء، ومن إخراج هاني خليفة.

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مسلسل حقي وحقك

وأعلنت النجمة روجينا عن مشاركتها في دراما رمضان 2025، والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج مي ممدوح.

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 مسلسل أشغال شقة 2

ويحمل الموسم الجديد من مسلسل أشغال شقة 2 العديد من المفاجآت ووجود العديد من ضيوف الشرف بالمسلسل والذين يضفون نكهة خاصة على المسلسل، ويُشارك في بطولة أشغال شاقة كل من هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف بالمسلسل، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

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مسلسل بمية دهب لهيفاء وهبي

وبعد غياب أكثر من 6 سنوات، تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للمشاركة في مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل بمية دهب، ويقوم مخرج العمل باختيار باقي أبطال العمل وذلك استعدادًا لتصويره الشهر المقبل، المسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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