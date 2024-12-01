مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يهنئ صناع «ولاد رزق 3: الأعلى إيرادًا في سينمات السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - ولاد رزق 3.. أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إجمالي إيرادات فيلم ولاد رزق 3 في السعودية، ليحتل الصدارة.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3 في السعودية

وأشار إلى إن فيلم ولاد رزق 3 مازال يحتل المركز الأول، ويحتل أيضًا المركز الثالث ليتربع وحده على القمة، موجهًا إلى صناع العمل رسالة تهنئة لهذا الاحتفال.

رسالة تركي آل الشيخ إلى صناع فيلم ولاد رزق 3

وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة تهنئة إلى صناع فيلم ولاد رزق 3 في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «ولاد رزق الأعلى إيراد في سينمات السعودية ويكسر رقمين ورا بعض ليتربع في القمة.. مبروك لصناع الفيلم وأتمنى أن ينعكس ذلك على التنافس الفترة القادمة لمصلحة الإنتاج العربي انتظروا خلال شهرين الإعلان عن الدفعة الثانية من أفلام صندوق بيج تايم».

فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3، حول عودة شبح الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يشارك في فيلم ولاد رزق 3، في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، علي صبحي، نسرين أمين، بالإضافة إلى ظهور بعض ضيوف الشرف منهم: إياد نصار، كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.