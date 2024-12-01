مشاهير العرب - في دار الأوبرا.. وزارة الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - احتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، السبت 30 نوفمبر، بأعياد الطفولة تحت شعار «الاستماع إلى المستقبل»، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبحضور وإشراف أسامة طلعت أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني على المسرح، ثم تقديم المبدعين الصغار الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير فريدة سمير وفريدة مجدي وعبد الرحمن ماهر وساجد محمد، والذين تحدثوا عن أحلامهم لوطنهم مصر، ثم كلمة الباحث أحمد عبد العليم مدير المركز والذي قدم حصاد المركز من أنشطة وفعاليات على مدار عام كامل بمقر المركز بالهرم والحديقة الثقافية، والقوافل الثقافية التي تجوب محافظات مصر.

أعقب ذلك كلمة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ثم بدأت التكريمات لمن شاركوا المركز في إنجاح الفعاليات لكي تصل لأطفال مصر، على رأسهم الدكتورة لمياء زايد رئيس المركز الثقافي القومي دار الأوبرا المصرية، والدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والنائب الطاهر عبد الحميد نائب دائرة السيدة زينب والذي يدعم الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وبعض الجهات مثل مديريات التربية والتعليم، والمركز القومي للبحوث العلمية ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن، والأوقاف، والبيئة، والمركز العربي للطفولة والتنمية.

وبدأت بعدها الفقرات الفنية بعرض غنائي لكورال «سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض، والذي تغنى بمجموعة من الأغاني منها "الجمهورية الجديدة" كلمات الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأغنية «تعا تعا» والتي تم إنتاجها بالمركز بمناسبة ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السادس، كلمات الشاعر أحمد زيدان، وهما ألحان وتوزيع وائل عوض، بالإضافة لأغاني الفلكلور منها التوبة وعيني آه وميدلي سيد درويش توزيع جديد للمايسترو.

ثم عرض لفرقة كروكي لعرائس الماريونيت للمخرج خالد الخريبي، وعرض غنائي لفرقة «بنكمل بعض» لذوي الهمم بقيادة المايسترو محسن صادق، والذي تغنى بمجموعة من الأغاني منها النور مكانه في القلوب، على الحلوة والمرة، مالك يا حلوة مالك، ولا صحبة أحلى، مع الأيام بنتعود، مستنياك، وشحات الغرام.

ثم عرض استعراضي لفرقة «بنات وبس» الاستعراضية بقيادة عبد الرحمن أوسكار.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الأطفال الفائزين في مسابقات المركز منها مسابقة السفير الثقافي الصغير بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بحضور المستشار الثقافي الصيني، وتكريم المتميزين المبدع الصغير عبد الرحمن ماهر، والمبدعة شكران حسين، والمتميزين في مسابقة «سفير لبلدي»، ومسابقة الطفل الموهوب، ثم مسابقة "عبر عن حلمك" للأطفال فاقدي الأسر، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي.

وقد أقيم على هامش الاحتفال معرض لمنتجات الورش التي تقام بالمركز منها معرض فخار، وأركيت، ونتاج ورش الإيموجرومي والكوريشيه والتطريز، ونتاج كورس الحرفي الصغير للرسم على الزجاج والطباعة على القماش، ومعرض للرسومات الفائزة في مسابقات المركز منها أحدث مسابقة فنزويلا في قلب وعقل أطفال مصر، ومعرض عرائس ماريونت، ومعرض إصدارات المركز.

جدير بالذكر أن المركز القومي لثقافة الطفل قد احتفل بأعياد الطفولة على مدار شهر نوفمبر بمقر المركز بالهرم والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وبالتعاون مع الشباب والرياضة في مراكز الشباب، ويالتعاون مع وزارة الصحة في المستشفيات منها أهل مصر للأطفال للحروق، ومستشفى السنبلاوين ومستشفى الفيوم العام.