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نيكول سابا زوجة هذا الفنان في مسلسل "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - تشارك الفنانة نيكول سابا ضمن أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتجسد شخصية صديقتها خلال العمل.

وتظهر نيكول سابا خلال أحداث مسلسل “وتقابل حبيب”، وهى متزوجة من الفنان خالد سليم، ويتعرضان لمواقف كثيرة تقلب حياتها رأس على عقب.

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، قد احتفلت ببدء تصوير مسلسل “ وتقابل حبيب” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث نشرت نيكول عددا من الصور لها داخل كواليس المسلسل.


وعلقت نيكول قائلة: "أول يوم تصوير من مسلسل وتقابل حبيب، ادعولي بالتوفيق والنجاح".

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل "ضرب نار" مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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