أسعار تذاكر حفل سعد لمجرد في أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - يحيي الفنان سعد لمجرد حفل غنائي على مسرح الترفيه في أوروبا للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل سعد لمجرد في أوربا عن أسعار تذاكر الحفل والتي تترواح من 90 إلي 340 جنيه إسترليني.

حفل سعد لمجرد في أوروبا

ومن المفترض أن يقدم سعد لمجرد خلال الحفل عدد من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها بشكل كبير علي المسرح.

ومن ناحية أخري،يجهز النجم المغربي سعد لمجرد في الوقت الحالي، لتصوير فيديو كليب جديد تمهيدًا لعرضه قريبًا، بعد طرحه مؤخرًا لعدة أغاني بطريقة السينجل.

سعد لمجرد يصور فيديو كليب في فرنسا

ويصور سعد لمجرد مشاهد كليبه الجديد في فرنسا بعدد من الأماكن تحت قيادة المخرج حسام الحسيني.

ومن ناحية أخري كان الفنان المغربي سعد لمجرد كشف كواليس لقائه بـ سلطان الطرب جورج وسوف وذلك خلال تواجده في بيروت لإحياء حفلة هناك.

لقاء سعد لمجرد وجورج وسوف في لبنان

وقال سعد لمجرد خلال لقائه مع برنامج “et بالعربي”: “إن مقابلة جمعته بسلطان الطرب جورج وسوف قبل حفله هناك، مؤكدًا أنها كانت مقابلة رائعة”.

وأكد سعد لمجرد أن جورج وسوف طلب منه أن يغني أغنيته الشهيرة “حلف القمر” وصوته نال إعجاب “وسوف”.

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