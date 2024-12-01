مشاهير العرب - إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:23 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، تحقيق إيرادات مميزة بدور السينما المصرية.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وجاءت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس حوالي مليون و390 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم الهوى سلطان إلى 63 مليونا و987 ألف جنيه تقريبًا في 25 يوم عرض فقط.

أحداث فيلم الهوى سلطان

تدور قصة فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

أبطال فيلم الهوى سلطان

يشارك في فيلم الهوى سلطان، مجموعة من نجوم الفن المصري أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.