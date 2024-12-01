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ولا بفتكرك، رامي جمال بطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد غدا - أخبار كلمتك

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ولا بفتكرك، رامي جمال بطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد غدا - أخبار كلمتك

ولا بفتكرك، رامي جمال بطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - يواصل المطرب رامي جمال في طرح أغاني أحدث ألبوماته الغنائية مش لاقيكي، حيث إنه طرح أغنيتين على فترات متقاربة وهما وجوده تعبني ونومي مخاصمني.

ألبوم رامي جمال 

ويطرح المطرب رامي جمال غدا الإثنين ثالث أغاني ألبوماته “مش لاقيكي” والتي تأتي بعنوان “ولا بفتكرك”، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

وطرح  رامي جمال خلال الأيام الماضية، أغنية نومي مخاصمني ثاني أغنيات ألبومه الجديد مش لاقيكي وذلك علي موقع يوتيوب.

وانتهى الفنان رامي جمال، من تسجيل ألبومه الجديد بالكامل مش لاقيكي تمهيدًا لطرحه في الشتاء.

ألبوم رامي جمال الجديد 

ويتضمن ألبوم رامي جمال الجديد مش لاقيكي عددًا من الأغاني المختلفة، يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومنهم أحمد المالكي وإبراهيم جاد.

وطرح المطرب رامي جمال، أغنية “وجوده تعبني”  أولى أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي” على موقع الفيديوهات يوتيوب.

رامي جمال يطرح أولى أغاني ألبوم مش لاقيكي 

أغنية وجوده تعبني لرامي جمال من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري. 

وفي سياق متصل، كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تفاصيل تعاونه مع رامي جمال في ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه في 1 يناير 2025. حيث سيتعاون المالكي مع رامي في أغنيتين، إحداهما تحمل كلمات المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، والأخرى ستكون من كلماته وألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضري.

رامي جمال، الذي عُرف بأسلوبه الدرامي، يستعد لطرح ألبومه الجديد "مش لاقيكي" بعد نجاح ألبومه السابق "خليني أشوفك" ويعقد الأمل على أن يحظى هذا الألبوم بقبول واسع بين جمهوره، خاصةً بعد تعاونه الناجح مع الشاعر إبراهيم جاد في الأغنية الرئيسية، والتي سبق أن أثمرت عن نجاح أغنية "أدبتنا الدنيا".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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