مشاهير العرب - «افترشت على الأرض أمامه».. أصالة تقدم طفلا تركيا للغناء في حفلها بالكويت (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - تصدرت الفنانة أصالة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار لقطتها العفوية رفقة طفل تركي يعزف على آلة القانون أثناء تحضيرها لحفلها في الكويت.

وظهرت أصالة خلال فيديو، وهي جالسة على الأرض وتغني أغنيتها «أكتر» خلال البروفات التحضيرية للحفل، كما بدت عليها ملامح الانبهار والإعجاب بموهبة الطفل.

وانتشر مقطع الفيديو بصورة كبيرة وذلك بعدما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نال إعجابهم وأشادوا بعفوية أصالة وتواضعها أمام الطفل الوسيم.

إطلالة أصالة في حفل الكويت

واعتمدت أصالة، فستان من تمصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، واختارته من مجموعته La Douche، وجاء مطرزا بالكامل وبأكمام طويلة واسعة، ولكنها فضلت إضافة بطانة كاملة للفستان.

حفل أصالة في الكويت

وأحيت أصالة، حفلها الغنائي، في الكويت يوم الخميس الماضي، وصاحبها في الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، حيث قدمت أصالة مجموعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلا حارا من الجمهور الذي شاركها الغناء في أجواء مليئة بالحماس والبهجة.

وبدأت أصالة الحفل بأغنية "اشتقتلك" ثم تحدثت مع الحضور بأنها جهزت مجموعة أغاني الحفل حسب المشاعر والأحداث إهداء منها للجمهور الكويتي الذي صفق لها كثيرا، ثم تغنت وهي حافية القدمين كعادتها في كل حفلاتها، بأجمل أغنياتها المنوعة بين الخليجي والعربي، وقدمت أغنية "ولا تصدق".