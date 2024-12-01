مشاهير العرب - تمهيدا لعرضه.. عمرو يوسف يوشك على الانتهاء من فيلم «درويش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:33 مساءً - يوشك الفنان عمرو يوسف، على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد الذي بعنوان «درويش» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور السينما.

ودخل المخرج وليد الحلفاوي معسكرًا مغلقًا للانتهاء من المشاهد المتبقية من العمل، حيث رفع ساعات تصوير العمل في هذه الفترة استعدادًا لدخوله مرحلة المونتاج والمكساج، ليكون جاهزًا للعرض للجمهور بدور العرض السينمائية.

وتم تصوير عدد من المشاهد الخارجية له في نادي الجزيرة والقناطر الخيرية، وعدد آخر من مواقع التصوير.

تفاصيل فيلم درويش

فيلم درويش، ينتمي لـ نوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، حسث تدور أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ويجسد عمرو يوسف خلال الأحداث شخصية نصاب يتفنن في وسائل الاحتيال والنصب للإيقاع بضحاياه.

بينما تجسد دينا الشربيني ضمن أحداث الفيلم إحدى الضحايا، لكنها تقع فى حب عمرو يوسف.

أبطال فيلم درويش

يشارك فيلم دوريش، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو يوسف، تارا عماد، دينا الشربيني، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى،