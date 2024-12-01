مشاهير العرب - بعد عرضه في السينمات.. فيلم «مين يصدق» يعيد زينة أشرف عبد الباقي للتريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:33 مساءً - فيلم مين يصدق.. انطلق عرض فيلم مين يصدق، من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، في دور العرض المصرية، في الأيام الماضية، بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم مين يصدق

وعرض فيلم مين يصدق، لأول مرة على شاشة العرض أثناء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، وسط حضور جماهيري ضخم.

فيلم مين يصدق في السينمات

واحتفل الفنان أشرف عبد الباقي مع ابنته زينة بالعرض الخاص لفيلم مين يصدق في إحدى السينمات الكبرى على طريق العين السخنة، وذلك بعد مشاركته مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وحرص على الحضور أيضًا صدقي صخر ووئام وجدي بالإضافة إلى حضور حمدي الميرغني وغيرهم.

أحداث فيلم مين يصدق

وتدور أحداث فيلم مين يصدق حول «نادين»، التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى «باسم»، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم مين يصدق

وفيلم مين يصدق، من بطولة مجموعة من النجوم الشباب، وهم: يوسف عمر، وجايدا منصور، وشارك في الفيلم ضيوف الشرف منهم: شريف منير، نادين، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبد الباقي.

ويعد فيلم مين يصدق، من إخراج زينة عبد الباقي، أولى تجارب زينة الإخراجية في الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، وفكرة مصطفي عسكر وزينة عبد الباقي وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت.