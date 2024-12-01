مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - تصدرت الفنانة ثراء جبيل، تريند مؤشر البحث الشهير جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها الملفت في كليب أغنية الفنان تامر حسني الجديدة «موحشتكيش» والذي طرح منذ أيام قليلة، لتكون ضمن الألبوم الجديد «هرمون السعادة» الذي طرحه مع بداية عام 2024.

وخطفت ثراء جبيل، أنظار الجمهور، بحضورها اللافت والمميز في كليب أغنية «موحتشكيش»، والتي تصدرت قائمة تريند موقع يوتيوب بعد حصدها أكثر من 2 مليون مشاهدة، بعد 24 ساعة من طرحها.

وأعرب الجمهور عن إعجابه بالظهور المميز والمختلف لـ ثراء جبيل في كليب «موحشتكيش» الذي يوضح موهبتها الفنية في التمثيل، حيث أدت شخصية حبيبة الفنان تامر حسني، التي تركته لسبب ما، بينما هو يذهب إلى الأماكن التي تواجدا فيها ليتذكرها.

وتوجهت ثراء جبيل، بالشكر إلى تامر حسني، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «كليب أغنية موحشتكيش» تامر حسني أخيرا الكليب نزل.. .أنا سعيدة جدا لاختياري إني أكون جزء من كليب للفنان اللي بحبه أوي وبحب أغانيه وبيضحكني من قلبي استمتعت بكل لحظة في الأغنية.. شكرا ليك يا تامر على اهتمامك وإحساسك بكل تفصيلة عشان كل اللي حواليك يطلعوا بالصورة الراقية دي».

معلومات عن «الفنانة ثراء جبيل»

كاتبة وممثلة مصرية من مواليد يناير 1991

تخرجت في المعهد العالي للسينما

حصلت على دبلوم الدراسات العليا في مجال السيناريو.

شاركت في بدايتها في بطولة عدد من الأفلام الروائية القصيرة وفي عدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما

تعلمت الباليه منذ صغرها

تعلمت أيضا الغناء الأوبرالي بدار الأوبرا المصرية.

في السينما: شاركت في أفلام: «قبل الربيع - تفاحة حوا - الكاهن - اتنين للإيجار - رهبة»، وغيرها.

في المسرح: شاركت في دور هام بمسرحية يوم أن قتلوا الغناء مع طارق صبري وعدد من النجوم وحققوا نجاحًا كبيرًا،

شاركت في مسرحية الملك لير مع النجم يحيى الفخراني وذلك في نسخة العرض عام 2019، وجسدت شخصية ريجان، وغيرها من الأعمال المسرحية.

في الدراما فقد شاركت في مسلسلات: «نكدب لو قلنا مبنحبش - ذات - آدم وجميلة - صديق العمر - سجن النسا - طريقي - حواري بوخاريست - الكابوس - كفر دلهاب - الرحلة - لآخر نفس - شقة فيصل - شبر مية - بحر - القمر آخر الدنيا - خارج السيطرة - وش وضهر - المشوار - آخر دور - اتزان - نصي التاني - سوق الكانتو - تحت الوصاية - آسيل».

أخر أعمال ثراء جبيل

تشارك ثراء جبيل ضمن قائمة أبطال «مسلسل العتاولة2»الذي يضم نخبة من النجوم بجانب السقا في قائمة أبطاله، ومنهم طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

وكان آخر أعمال ثراء جبيل هو فيلم تاني تاني الذي انطلق في دور العرض مايو الماضى، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.