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مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - يستعد أبطال فيلم «الحريفة 2، بطولة النجم الشاب نور النبوي، للاحتفال بالعرض الخاص بالعمل يوم الثلاثاء المقبل، بإحدى السينمات.

العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

ومن المقرر أن ينطلق العرض الخاص، بحضور كل أبطال العمل كزبرة وأحمد غزى ونور النبوي ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد، وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى مؤلف العمل اياد صالح ومخرجه كريم سعد والمنتج طارق الجنايني، وأيضًا بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

فيلم الحريفة 2

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا، في بطولته عدد من النجوم الشباب، أبرزهم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبوسعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

تدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم «الريمونتادا»، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

ومن المقرر أن يستضيف الفيلم عددًا من النجوم، من بينهم نجم الكرة العالمي مايكل أوين، والنجوم المصريين آسر ياسين وأحمد فهمي وأسماء جلال، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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