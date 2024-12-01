مشاهير العرب - سبب سحب الجنسية من المطربة نوال الكويتية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:44 مساءً - أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قرار دولة الكويت بسحب الجنسية من المطربة نوال الكويتية، ليتساءل الجمهور عن سبب حدوث ذلك.

سبب سحب الجنسية من نوال الكويتية

ويعد سبب سحب الجنسية من الفنانة نوال الكويتية، هو كونها عراقية الجنسية، وليست من مواليد دولة الكويت، كما يرجح البعض، وهو ما يعتبر سببًا كافيًا لسحب جنسيتها، وقيل لأنها من البدون غير محددي الجنسية، أو المقيمين بصورة غير قانونية في الدولة، وحصولها على الجنسية عن طريق التبعية.

من هي نوال الكويتية؟

نوال الكويتية، ولدت في 18 من نوفمبر 1966 وتحمل الجنسية الكويتية منذ عام 2001، بدأت دراستها في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت في السبعينات الميلادية وكانت من عشاق الفن والموسيقى وكان سبب دخولها المعهد حبها للموسيقى وكان من أحب المطربين إلى قلبها أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفيروز.

ظهرت نوال لأول مرة على المسرح حينما كان عمرها 17 سنة، وهو ما جعلها تخرج من التعليم في المرحلة الثانوية بسبب انشغالها بالفن، صدر أول ألبوم لنوال في عام 1984، وكان من المعروف عنها أنها لا تضع اسم معين على ألبوماتها، حيث كانت تكتفي بكتابة اسمها واسم السنة التي صدر بها الألبوم مثل نوال 2000.

آخر أعمال نوال الكويتية

ومؤخرا طرحت نوال الكويتية، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم العالم أنت، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

والأغنية من كلمات سعاد الصباح، ألحان أنور عبد الله، توزيع موسيقي محمد صالح.

وكانت الفنانة نوال الكويتية، تصدرت التريند في وقت سابق، بعد الكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الكبرى.

وشاركت الصفحة الرسمية لشركة روتانا، صورة للنجمة نوال الكويتية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت عليها: «تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر».