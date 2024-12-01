مشاهير العرب - أصالة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة ساحرة في حفلها بالكويت (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - خطفت الفنانة أصالة، أنظار الجمهور بإطلالتها الساحرة خلال حفلها الغنائي، الذي أقيم مؤخرا في دولة الكويت.

إطلالة أصالة في حفل الكويت

واعتمدت أصالة، فستان من تمصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، واختارته من مجموعته La Douche، وجاء مطرزا بالكامل وبأكمام طويلة واسعة، ولكنها فضلت إضافة بطانة كاملة للفستان.

وأبرز تصميم الفستان جسمها الممشوق والمتناسق، بجانب الاكسسوارات وتسريحة الشعر التي أضافت لمسة ساحرة.

حفل أصالة في الكويت

وأحيت أصالة، حفلها الغنائي، في الكويت يوم الخميس الماضي، وصاحبها في الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، حيث قدمت أصالة مجموعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلا حارا من الجمهور الذي شاركها الغناء في أجواء مليئة بالحماس والبهجة.

وبدأت أصالة الحفل بأغنية "اشتقتلك" ثم تحدثت مع الحضور بأنها جهزت مجموعة أغاني الحفل حسب المشاعر والأحداث إهداء منها للجمهور الكويتي الذي صفق لها كثيرا، ثم تغنت وهي حافية القدمين كعادتها في كل حفلاتها، بأجمل أغنياتها المنوعة بين الخليجي والعربي، وقدمت أغنية "ولا تصدق".

آخر أعمال أصالة

وجدير بالذكر، أن آخر أعمال أصالة، طرحها أغنية «إنسان» ضمن ألبوم ثم أنا، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا خلال صيف 2024.

ويتضمن ألبوم أصالة الجديد، «ثم أنا» 10 أغاني مختلفة وهي «الساعة، الكرسي، جرح العرب، ما تهون، يمر وما يسلم، ثم أنا، تسألني، انسان، كلك لهم، لا تختبر»، وطرحتهم الشركة المنتجة خلال الفترة الماضية عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.