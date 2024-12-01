مشاهير العرب - هنا شيحة تنضم لفريق عمل فيلم «شكوى رقم 713317 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - تعاقدت الفنانة هنا شيحة، على فيلم جديد يحمل اسم «شكوى رقم 713317، المقرر تصويره الأيام المقبلة ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج ياسر شفيعي.

ونشرت هنا شيحة، صورة لسيناريو العمل، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة عليه: «توكلنا علي الله - زيزي».

أبطال فيلم «الشكوى رقم 713316

يأتي فيلم «الشكوى رقم 713316، بطولة كلا من سيد رجب، حنان يوسف، محمود حميدة، إنعام سالوسة، وإخراج ياسر شفيعي.

آخر أعمال الفنانة هنا شيحة

يذكر أن، هنا شيحة تشارك ببطولة مسلسل «منتهي الصلاحية» بجانب الفنان محمد فراج ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة في مسلسل «ما تيجي نشوف» عام 2023 وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وكان المسلسل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب»، كما عرض لها مسرحية «ميمو» بطولة النجم أحمد حلمي بنفس العام.