منهم "أسماء" لهند صبري، 9 أعمال فنية تناولت مرض الإيدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:08 مساءً - يحل الأول من ديسمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي للإيدز، وكانت السينما المصرية قد سلطت الضوء عليه بعد اكتشاف أول حالة مصابة بالإيدز في مصر بـ5 سنوات.

أعمال فنية تناولت مرض الإيدز

وهناك ما يقرب من 9 أعمال فنية تناولت مرض الإيدز، وأظهرت الأمل والتحدي لملايين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة حول العالم، لأن هناك حالة من الخوف تسيطر على المجتمع العربي من هذا المرض الإيدز.

وفي مقدمة هذه الأعمال الفيلم القصير "منى" الذى أخرجه وأنتجه الفنان عمرو واكد، ليكشف معاناة سيدة اسمها منى أصيبت بعدوى الإيدز عن طريق زوجها الذي توفي بعد فترة قصيرة، ليتركها فريسة لنظرة المجتمع السلبية لها، مما جعل أهلها يتخلون عنها وتفقد وظيفتها وأبناءها، لتواجه الموت بعد ذلك ليس بسبب مرض الإيدز ولكن لأسباب نفسية وجسدية أخرى.

شاويش نص الليل

ويعتبر فيلم "شاويش نص الليل" أول الأعمال المصرية التي تناولت مرض الإيدز والإصابة به، والذى قام ببطولته الفنان خالد محمود، والذى جسد شخصية شاب رياضي متفوق في دراسته كان يحلم والده "الشاويش حسن" بأن يلتحق بكلية الشرطة ويصبح ضابط، لكن تمكنت إمرأة لعوب من إيقاع الشاب وتدمير حياته بع إدخاله عالم الإدمان، الذي حول حياته لجحيم، خاصة وأنه لا يمتلك الإرادة التي تمكنه من التخلص منه، ليُصاب من خلال حقن ملوثة بفيروس Hiv (مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز)، وشارك في العمل فريد شوقي وآثار الحكيم.





الحب في طابا

ومن أشهر الأعمال التي تناولت مرض الأيدز فيلم "الحب في لطابا" للثلاثي نجاح الموجي، وهشام عبدالحميد وممدوح عبدالعليم،حيث تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة لكل منهما حياته المهنية وأحدهم متزوج ولديه طفل، يقرروا السفر لقضاء إجازة في طابا، وهناك يقيموا علاقات جنسية مع فتيات أجانب، ليكتشفوا أنهن مصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة "إيدز".

"الحب في طابا" من تأليف رفعت فريد، بطولة هشام عبد الحميد، ممدوح عبد العليم، جالا فهمي، وائل نور، نجاح الموجي، ومن إخراج أحمد فؤاد.

الحب والرعب

ويأتى فيلم "الحب والرعب" ليتناول قصة دكتورة هند التي تعود من أمريكا بعد وفاة زوجها، يراها المشاهد تسهر وتشرب الخمر، يختطفها شاب ويغتصبها، فتذهب لحبيبها السابق وبعد إقامتها لعلاقة جنسية معه، تعترف له بأنها مُصابة بمرض الإيدز وأن زوجها هو من نقل لها المرض.

"الحب والرعب" تم إنتاجه عام 1992، قصة وسيناريو وحوار نبيل غلام، إخراج كريم ضياء الدين، بطولة شريهان، محمود الجندي، حسين الشربيني.

"اسماء"

حاولت الفنانة التونسية هند صبري أن تتناول مرض الإيدز من جانب مختلف خلال فيلمها أسماء، وأظهرت كيف يمكن أن يتعايش مريض الإيدز مع المرض دون أن تمثل إصابته أي خطر على من حوله، ونجح في نقل الواقع بأمانة شديدة بعيدًا عن إقحام المؤلف لأفكار من خيالاته، وساعد في خروج الفكرة بهذا الشكل أنه يحكي قصة حقيقية لسيدة مصرية كانت حاملة للفيروس لكنها كانت تحارب الظروف والمجتمع للحصول على حقوقها وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة هند صبري، ماجد الكدواني، هاني عادل، وتم إنتاجه في 2011.

ديسكو ديسكو

حاولت المخرجة إيناس الدغيدي أن تسلط الضوء علي مرض الإيدز بفيلمها الذي قدمته من قبل وهو "ديسكو ديسكو"، وتناول قصة حياة شخص شاذ جنسيًّا وأصيب بمرض الإيدز خلال أحداث العمل، وجسد شخصية هذا الشاب الفنان الراحل عبد الله محمود.





"الأجندة الحمراء"

وتدور أحداثه حول طبيب أمراض جلدية وتناسلية، يقوم بدوره الإعلامي طارق علام، ويكشف على صديق له فيكتشف أنه مصاب بمرض ينتقل من خلال العلاقات الجنسية "إيدز"، ومن هنا يبدأ الطبيب في تتبع خيوط علاقات صديقه المتعددة.



خاص جدًا

مسلسل "خاص جدّا"، وجسد دور المُصاب بالإيدز الفنان أحمد فلوكس، وقد كان شاب رياضي مشهود له بالأخلاق الحميدة، لكن أثناء وجوده في إحدى الدول الأفريقية نُقل له دم حاملًا للمرض.

وتناولت قصة مسلسل "زواج بالإكراه" فتاة تعاني من مرض الإيدز، وكيف يحاول والدها أن يهيئ لها كل الفرص التي تجعلها تتعايش مع المرض لإسعادها، خاصة وأن لا ذنب لها في الإصابة بالمرض، وتؤدي دور الفتاة المُصابة الفنانة زينة.

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