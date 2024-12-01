مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لابنة الفنان خالد سليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:47 صباحاً - أعلن الفنان خالد سليم، خلال الساعات الماضية، عن تعرض ابنته لوعكة صحية، مفاجئة نقلت على إثرها للمستشفى.

تطورات الحالة الصحية لابنة خالد سليم

وكشف مصدر مقرب من خالد سليم، في تصريحات له، أن خديجة خالد سليم تعرضت لإصابة فوق عينها ما استدعى دخولها المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة وهي تتواجد حاليًا في منزلها وسط أسرتها.

وكان خالد سليم، شارك صورة لابنته من داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «حبيبة قلبي والله ياريت أنا ولا أنتي، لازم أغنيلك يعني عشان تفوقي يا ديجا».

آخر أعمال خالد سليم

وكانت آخر أعمال خالد سليم، هي أغنية «واحشاني»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

والأغنية من كلمات إبراهيم شحتة وألحان أحمد يوسف وتوزيع وميكس وماستر محمود عزت وإخراج سيف مدبولي

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: «واحشاني، ده أنا حرفياً بعدك لسه واقف في مكاني، واحشاني، كسرِة نفسي وقلة حيلتي بقت تعباني، ده أنا عايش كده بالضّالين، واحشاني مش بلعب على وتر الضّعف وغرضي تحنّي، واحشاني، بس أنا مش قادر أستوعب بعدك عني، ده أنا ضايع وتملّي حزين».