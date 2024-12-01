مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد مكي ينافس بــ «الغاوي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:13 صباحاً - مسلسلات رمضان 2025.. قرر المخرج محمد العدل تغيير اسم مسلسل الفنان أحمد مكي الجديد من «عين شمس» إلى «الغاوي»، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

ونشر محمد العدل، الملصق الترويجي للمسلسل الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلا: «على بركة الله».

وكان المخرج محمد العدل، قد أعلن عن حاجته لوجوه جديدة من أجل التمثيل في مسلسل «الغاوي»، من خلال نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة تحتوي على حاجته لطفل بعمر 7 - 8 سنوات، بالإضافة إلى ممثلين ذكور وإناث من كافة الأعمار السنية، من أجل المشاركة بالتمثيل في مسلسل «الغاوي».

أبطال مسلسل الغاوي

يشارك في بطولة مسلسل «الغاوي» إلى جانب أحمد مكي، الفنانة عائشة بن أحمد، والعمل من إخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

ويستعد الفنان أحمد مكي لتصوير أولى مشاهد المسلسل بصحبة الفنانة عائشة بن أحمد عقب الاستقرار على باقي فريق عمل المسلسل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة.

أحداث مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي حول ماجد وزوجته حيث يعيشان في إطار الدراما الشعبية المليئة بالتحديات، ويتطرق المسلسل إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، ممزوجة بأحداث مشوقة، كما يخرج به الفنان أحمد مكي من عباءة الكبير أوي، وتظهر عائشة بن أحمد بشخصية مختلفة عنها.