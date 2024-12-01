تقارير: Wicked سيفوز بجائزة أفضل فيلم في أوسكار 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - Wicked، كشفت تقرير صحفي لموقع "هوليوود ريبورتر"، أن فيلم "Wicked" دخل قائمة الأفلام المنافسة علي جائزة أفضل فيلم في حفل جوائز الأوسكار لعام 2025، وسيتم إعلان الترشح رسميًّا في يناير المقبل.

وذكر التقرير الصحفي لـ "هوليوود ريبورتر"، أن فرض فوز فيلم "Wicked"، بجائزة أفضل فيلم كبيرة جدا، بل، وأكد التقرير أن الفيلم سيفوز بالفعل بجائزة الأوسكار.

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

أصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها، على أن كلا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

100 مليون دولار إيرادات افتتاحية لفيلم Wicked

حقق فيلم Wicked، إيرادات افتتاحية تجاوزت 100 مليون دولار، في شباك التذاكر حول العالم، خلال أول يومين لعرضه بشكل رسمي في صالات السينما، وذلك عن ميزانية إنتاج بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للفيلم.

فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

حصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي الشهير، ساحر أوز.

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