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مشاهير العرب - صدمة لدى الجمهور بعد سحب جنسيتها.. من هي المطربة نوال الكويتية؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - صدمة لدى الجمهور بعد سحب جنسيتها.. من هي المطربة نوال الكويتية؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدمة لدى الجمهور بعد سحب جنسيتها.. من هي المطربة نوال الكويتية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - سحبت دولة الكويت الجنسية من المطربة نوال الكويتية، وجاء ذلك في مرسوم رسمي تم نشره أمس السبت بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ما تسبب في حالة من الصدمة لدى جمهورها، بعد ارتباط اسمها منذ ظهورها الفني باسم الكويت، «نوال الكويتية».

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أبرز المعلومات عن نوال الكويتية.

نوال الكويتية

أبرز المعلومات عن نوال الكويتية

المغنية الكويتية «بدون» متزوجة من الملحن الكويتي مشعل العروج، تخرجت من معهد الفنون الموسيقية بالكويت، ثم بدأت مسيرتها الفنية وصدر أول ألبوم لها في نهاية عام 1983، بعنوان نوال 1984.

ولكن لم تواصل دراستها الجامعية بسبب انشغالها بالفن، إلى أن شاركت بالغناء بصوتها فقط في مهرجان الجنادرية وذلك بمناسبة مرور 66 عاما تأسيس المملكة العربية السعودية.

وتعتبر هذه أول مرة تشارك امرأة في هذا المهرجان وكان اسم الأوبريت «فارس التوحيد» وهو من ألحان الفنان محمد عبده، ومن ثم انقطعت عن العمل الفني لعدة سنوات لأسباب عائلية ثم عادت من جديد.

نوال الكويتية

ومن أشهر ألبوماتها نوال 86، وألبوم نوال 94 وألبوم نوال 98 وألبوم نوال 2000 وألبوم نوال 2006، وألبوم نوال 2013 وألبوم نوال 2016.

كما حصلت العديد من الجوائز كأفضل مطربة خليجية أبرزها عام 2004 وعام 2017 وعام 2018 من مهرجانات متنوعة.

وتعاونت مع عدد كبير من نجوم الغناء من بينهم رابح صقر وفضل شاكر وعبد الله الرويشد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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