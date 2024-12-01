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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تعرف على شخصية ياسمين صبري في فيلم "الأرض السوداء" - أخبار كلمتك

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تعرف على شخصية ياسمين صبري في فيلم "الأرض السوداء" - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية ياسمين صبري في فيلم "الأرض السوداء" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:54 صباحاً - اقتربت الفنانة ياسمين صبري من الانتهاء من تصوير جميع أحداث دورها في فيلم “الأرض السوداء” الذي تشارك بطولته مع النجم كريم عبدالعزيز، ويتم تصوير بعض مشاهد العمل حاليًّا بالجونة.

وتلعب ياسمين صبري خلال أحداث العمل شخصية فتاة تعشق الغوص، وتحصل على كورسات مكثفة إلى أن تصبح من أهم الغواصين، وتتعرف على كريم عبد العزيز في إحدى الحفلات، ويخوضا رحلة فى معظم أنحاء العالم وذلك في إطار تشويقى لايت.

وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح فيلم "الأرض السوداء "كيميت" بدور العرض السينمائية المصرية والعربية بالتزامن مع عيد الأضحى ٢٠٢٥. 

 

ويأتي فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته بجانب بطلي العمل كل من إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.

 

واشتمل تصوير مشاهد الفيلم على التصوير الخارجي بين مصر، إسبانيا، إيطاليا وتركيا.

 

آخر أفلام ياسمين صبري 

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري في عالم السينما فيلم “أبو نسب”، الفيلم بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى، علاء مرسي ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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تعرف على شخصية ياسمين صبري في فيلم "الأرض السوداء" - أخبار كلمتك

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