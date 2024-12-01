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مشاهير العرب - بعد عام من عقد قرانهما.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها من مختار الديناري (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عام من عقد قرانهما.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها من مختار الديناري (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عام من عقد قرانهما.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها من مختار الديناري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - ثراء جبيل.. احتفلت الفنانة ثراء جبيل، بحفل زفافها على الممثل مختار الديناري، وجاء هذا الاحتفال بعد مرور عام على عقد قرانهما الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

زفاف ثراء جبيل

واحتفلت ثراء وزوجها بحفل الزفاف وسط أجواء ساحرة على شاطئ البحر، واقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، ليكون مناسبة خاصة تجمع بينهما في لحظة فرح عميقة.

ثراء جبيل

وتميز حفل الزفاف بأجواء من الفرح والسعادة، حيث تبادل العروسان القبلات والنظرات الرومانسية وسط تصفيق حار من الحضور وهتافات التهنئة.

ثراء جبيل

حفل زفاف ثراء جبيل

وكان من ضمن الحاضرين في حفل زفاف ثراء جبيل، الاستايلست دينا عبد المعبود، زوجة المخرج مجدي الهواري، حيث شاركت عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام» صورًا ومقاطع فيديو من الزفاف، بالإضافة إلى صور مع العروسين.

وظهرت ثراء بفستان زفاف أبيض أنيق من قماش الدانتيل، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مع وضع بعض اللمسات الرقيقة من المكياج، لتظهر العروسة بشكل بسيط وأنيق، كما ارتدى العريس بدلة كلاسيك باللون البني.

ثراء جبيل ومختار الديناري

وكان الفنان مختار الديناري قد فاجأ حبيبته ثراء جبيل بطلب الزواج بطريقة رومانسية للغاية، حيث قام بدعوتها إلى لقاء صحفي وهمي، وعندما وصلت إلى المكان المحدد فوجئت به وبحضور أصدقائها الذين كانوا ينتظرونها للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

الفنانة ثراء جبيل

واحتفل مختار الديناري وثراء جبيل بخطوبتها في شهر أغسطس 2023 الماضي، ونشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام»، وكان الحفل في جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء.

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بجلسة تصوير رومانسية.. ثراء جبيل تعلن زواجها من مختار الديناري

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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