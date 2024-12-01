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سامية جمال، نجمة الحفلات الملكية واحتياجها إلى المال يعيدها للرقص في سن الستين - أخبار كلمتك

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سامية جمال، نجمة الحفلات الملكية واحتياجها إلى المال يعيدها للرقص في سن الستين - أخبار كلمتك

سامية جمال، نجمة الحفلات الملكية واحتياجها إلى المال يعيدها للرقص في سن الستين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - سامية جمال، فراشة السينما، لقبت أيضًا براقصة القصر، قدمت للسينما مجموعة من الأفلام الاستعراضية، وشكلت دويتو مع فريد الأطرش، وقدمت معه أشهر رقصاتها.

عرفت بالراقصة الحافية، وجمعت بين الرقص والتمثيل، كما جمعت بين الرقص الشرقى والرقص الغربي. بدأت مسيرتها في أوائل الأربعينيات من القرن الماضى كراقصة شرقية مع فرقة بديعة مصابني، ورحلت فى مثل هذا اليوم الأول من ديسمبر عام 1994.

ولدت زينب خليل إبراهيم الشهيرة بـ سامية جمال عام 1924 ببني سويف، حضرت إلى القاهرة عام 1937.. وكانت في الثالثة عشرة هربا من جحيم زوجة أبيها وقسوتها لتعمل خياطة مع شقيقتها في الدرب الأحمر، عرفها أحد جيرانها على بديعة مصابني لتعمل عندها في صالة بديعة راقصة، حيث قدمت رقصة فردية، ويومها غيرت اسمها من "زينب خليل إبراهيم" إلى سامية جمال.

البداية في ليلة رأس السنة 


كانت البداية الحقيقية لسامية جمال كراقصة كانت ليلة رأس السنة عام 1940، فقدمت أولى رقصاتها على مسرح كازينو الأوبرا ضمن فرقة بديعة مصابني.. واشتهرت بـ "الراقصة الحافية" لأنها كانت تفضل الرقص حافية القدمين، وهو اللقب الذي أطلقه عليها الصحفي اللبناني بديع سربية في مجلة الموعد فاشتهرت بذلك.

سامية جمال تعترف فريد الاطرش هو حبيب العمر 
سامية جمال تعترف فريد الأطرش هو حبيب العمر 


إلى جانب فراشة السينما والراقصة الحافية أطلق الملك فاروق على سامية جمال لقب الراقصة الرسمية لملازمتها له فى سهراته وحفلاته، وأطلق عليها النقاد راقصة القصر، واشتهرت بمشاركتها بالرقص فى الحفلات العامة التى يحضرها كبار رجال الدولة، ولأنها كانت تقدم عروضها بالأوبرج مكان السهرات الدائم للملك السابق فاروق الذى أعجب بها وعشق رقصها بعد أن كانت راقصته المفضلة تحية كاريوكا.

رصاصة فى القلب كانت البداية 


استعان المخرجون برقصات سامية جمال فى السينما، وكانت البداية فى أدوار صامتة فى أفلام عبد الوهاب ككومبارس صامت في أغنية "انسى الدنيا وريح بالك" من فيلم "رصاصة في القلب" ثم دور صغير جدا فى فيلم "العزيمة"، وتوالت أفلامها فيما بعد، ففي 1946 شاركت بدور صغير أيضا في فيلم “أحمر شفايف”، مع نجيب الريحانى لكنه كان أول أدوارها السينمائية التي لفتت الانتباه إليها كممثلة وراقصة في نفس الوقت، حين  قدمت أول بطولة لها في فيلم "تاكسى حنطور". 

حبيب العمر.. هكذا وصفت فريد الأطرش 

تعرف فريد الأطرش على الراقصة سامية جمال بفندق الأوبرج ليلة رأس السنة في حضور الملك فاروق عام 1944، لتبدأ معه مشوارا طويلا فى السينما كبطلة لأفلامه بدأت بفيلم "حبيب العمر" وهو التعبير الذى وصفت به فريد الأطرش بأنه الحب الحقيقي فى حياتها، وأنه حبيب العمر، مرورا بأفلام بحبك انت، عفريتة هانم، آخر كدبة، تعالى سلم، ماتقولش لحد، وغيرها، كما قدمت للسينما أكثر من 70 فيلما منها: انتصار الشباب، ممنوع الحب، سيجارة وكاس، من فات قديمه، تاكسى حنطور، نشالة هانم، الرجل الثانى، زنوبة، الرجل الثانى وغيرها.


شاركت سامية جمال فى فيلمين عالميين بالرقص والتمثيل هما: الفيلم الامريكى "وادى الملوك"، والفيلم الفرنسى "على بابا والأربعين حرامى".

عشقت فاروق ردا على إهانة الأطرش

ويحكى الكاتب الصحفى مصطفى أمين فى كتابه (ليالى فاروق) عن علاقة غامضة ربطت بين الراقصة سامية جمال والملك فاروق ملك مصر الذى تخلى عن تحية كاريوكا التى كانت الراقصة الأولى للقصر من أجل أن يضم سامية جمال إلى حاشيته كيدا وعندا فى المطرب فريد الأطرش الذى كان يغار منه بشدة لما يحظى به فريد بعدد من المعجبات، كما أن سامية جمال قبلت لعب هذا الدور وأن تنضم إلى البلاط الملكى ردا على إهانة فريد الأطرش لها برفضه الزواج منها لأسباب طبقية، وأنه أمير ولا يليق به أن يتزوج بفلاحة مثلها.

سامية جمال 
سامية جمال 


سافرت سامية جمال للرقص في أمريكا، وهناك تعرفت على شاب أمريكى يدعى الكنج وارتبطت معه بقصة حب وزواج بعد أن أشهر إسلامه أصبح اسمه عبدالله كنج، إلا أنه سخرها للرقص في كباريهات أمريكا وسطى على كل ما تحصل عليه ووقعت الخلافات، وتنازلت سامية عن أموالها ومجوهراتها وحضرت إلى مصر وحصلت على الطلاق، لترتبط بعد ذلك بقصة حب مع الفنان رشدي أباظة انتهت بالزواج ودامت لسنوات طوال وتأرجحت ما بين الاستمرار والانفصال، حيث امتد الزواج بين الثنائي لمدة اقتربت من 18 عاما، وهي أطول زيجة في مشوار رشدي أباظة لكنهما انفصلا فجأة في عام 1977، وترددت الأقاويل أن زواج رشدي أباظة من صباح كان سبب هذا الانفصال.

اكتئاب وعزلة قبل الرحيل 


بعد رحيل رشدى أباظة اعتزلت الفنانة سامية جمال الأضواء والفنّ، ثم عادت مرة أخرى للرقص في منتصف الثمانينيات بطلب من الفنان سمير صبرى للرقص مع فرقته لمساعدتها ماديا، وكانت قد قاربت السبعين من عمرها ولكنها سرعان ما عاودت الاعتزال مرة أخرى ولكن بشكل نهائى، وأصيبت بالاكتئاب وحجت إلى بيت الله الحرام، ووافتها المنية بعد غيبوبة دامت أسبوعا بعد أن أوصت بأن يكتب على مقبرتها اسم زينب خليل الشهيرة بـ سامية جمال بعيدا عن الألقاب.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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