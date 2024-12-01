برلنتي عبد الحميد، فاتنة السينما التي أحرقتها نار السياسة وهذه قصتها مع المشير وأزواجها الأربعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - برلنتي عبد الحميد، أشهر ممثلات الإغراء في العالم العربي، فنانة مصرية من حواري السيدة زينب، ارتبط اسمها بالسياسة فجمعت بين الفن والسياسة بزواجها من الرجل الثاني في الدولة في الستينيات، تخصصت في تمثيل أدوار المرأة اللعوب، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2010 عن 75 عامًا.

ولدت نفيسة عبد الحميد حواس، الشهيرة بـ برلنتي عبد الحميد عام1935، درست الثقافة النسوية وفن التطريز، ثم التحقت بمعهد التمثيل نتيجة لعشقها الشديد للفن.

اكتشف المخرج زكي طليمات الأستاذ بمعهد التمثيل قدرات برلنتي عبد الحميد الفنية، فقدمها في أول أدوارها بالمسرح في مسرحية "الصعلوك"، وانضمت إلى الفرقة القومية لتقدم معها مجموعة من المسرحيات منها: البخيل لموليير، قصة مدينتين لتشالرلز ديكنز وهما من إخراج زكي طليمات.

زريانللي يقدمها فى فيلم شم النسيم

شاهد المخرج الإيطالي بيبر زريانللي برلنتي عبد الحميد في المسرح ليختارها للعمل في أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم "شم النسيم" عام 1952، إلا أن البداية الحقيقية لمشوارها السينمائي كانت على يد مخرج الواقعية صلاح أبو سيف عام 1952 فى فيلم "ريا وسكينة" ليسجنها بعد ذلك المخرجون فى أدوار المرأة اللعوب في أكثر من 50 فيلما منها: فضيحة في الزمالك، ازاى أنساك، غرام في السيرك، درب المهابيل، رنة خلخال، صراع في الجبل، قلوب العذارى، أحلام البنات، الشياطين الثلاثة، هارب من الحب، سر طاقية الإخفاء وغيرها، حتى كان آخر أعمالها الفنية؛ فيلم "جواز في السر" عام 1988.

رأيها في فناني زمانها

كانت برلنتي عبد الحميد تملك درجة من الغرور جعلتها تعلن في حواراتها أن جميع الفنانات والفنانين الموجودين على الساحة في ذلك الوقت لا يصلحون للتمثيل، بل إنها هي الوحيدة التي تصلح لتمثيل جميع الأدوار، والدليل على ذلك أنها عملت في المسرح ونجحت، وعملت في السينما والإذاعة ونجحت، فمثلا قالت عن تحية كاريوكا إنها لم تكن راقصة جيدة، وعن هند رستم إنها لا تصلح للتمثيل ولا للرقص، وزوزو ماضي لا تصلح إلا في دور جاسوسة، وميمي شكيب فتمثيلها مبتذل، كما أن عماد حمدي ليس فيه إلا صوته وبدون صوته ليس ممثلا، والمليجي ليس عنده إلا شكله بالباروكة، وكمال الشناوي ليس له إلا شنبه.

أثناء تصويرها فيلم “بيت الله الحرام”، حيث أدت فيه دور امرأة لعوب، وأحبها منتج الفيلم محمود سمهان وتزوجها ثم انفصل عنها.

وزوجها الثاني كان محاميها أوكلته في بعض قضاياها ضد أحد المنتجين، فنشأت بينهما صداقة وحب، والثالث مخرج سينمائي معروف بأفلامه البوليسية، والرابع ملحن شاب موهوب، ثم كان زواجها من وزير الحربية في مصر والقائد العام المشير عبد الحكيم عامر.

برلنتى عبد الحميد

نجاح برلنتى عبد الحميد في فيلم "شم النسيم" لفتت أنظار المخرجين إليها بسبب أنوثتها الطاغية، فقدمت بعده فيلم “ريا وسكينة” في دور دلال عام 1952 من إخراج صلاح أبو سيف، الذى تعتبره أول من وضع قدمها على سلم الشهرة والنجومية، فتبعته بأفلام: غرام في السيرك، فضيحة في الزمالك، هارب من الحب، درب المهابي، إزاي أنساك، سر طاقية الإخفاء، صراع في الجبل، قلوب العذارى، قصة حبي، شادية الجبل، أحلام البنات، الشياطين الثلاثة، رنة خلخال، وبعد رحيل المشير قدمت فيلم العش الهادئ حتى كانت آخر أعمالها الفنية؛ فيلم "جواز في السر" عام 1988.

تناولتها الأخبار والشائعات سنوات طويلة، وقالت إن صلاح نصر عرض عليها، نظرا لكثرة علاقاتها العمل مع المخابرات، لكنها رفضت، وإنه هو الذى عرفها على المشير عامر، ثم كثر الحديث عن علاقتها بالمشير عبد الحكيم عامر وزواجها منه.. الزواج الذى بدأ سريا ورفضه الرئيس جمال عبد الناصر، وطلب منه إنهاء هذا الزواج، إلا أن المشير تمسك بها، ووصفها لعبد الناصر بأنها أغنته عن صداقة الرجال بثقافتها وصراحتها وخفة ظلها، وأنه وضعها تحت اختبارات صعبة واكتشف أنها امرأة فوق مستوى الشبهات.

اتهام بقتل المشير

واعتزلت بعد هذا الزواج الفن وهي في أوج شهرتها، ولم تصل إلى سن الثلاثين، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمرو.

بعد رحيل المشير عبد الحكيم عامر، اتهمت برلنتى عبد الحميد رجال عبد الناصر بقتل المشير، وقالت إنه مات مسموما، وأصدرت كتابًا يضم مذكراتها تحت عنوان "المشير وأنا".

الطريق إلى زوجى عامر

وقالت إنه بعد وفاته تم القبض عليها، وجردت من أموالها ومجوهراتها، وحددت إقامتها في شقتها بالعجوزة، وفي عام 2002 أصدرت برلنتى عبد الحميد كتابها الثاني بعنوان "الطريق إلى قدري.. إلى عامر"، وهو بمثابة توثيق لأسرار هزيمة يونيو 1967، معتمدة على وثائق جمعتها من مكتبة الكونجرس، ومن بعض قيادات الجيش تؤكد فيه أن المشير عامر لم ينتحر، بل قتله رجال عبد الناصر.

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