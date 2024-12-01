«من قبلي لـ بحري».. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

«من قبلي لـ بحري».. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وانتشار طواقم الإنقاذ بعد هجوم صاروخي من اليمن - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وانتشار طواقم الإنقاذ بعد هجوم صاروخي من اليمن - أخبار كلمتك

أنا مهما كبرت صغير، عمرو دياب يفاجئ جمهور حفله بدبي بفيلم تسجيلي بأغانيه أيام الشباب (صور) - أخبار كلمتك

أنا مهما كبرت صغير، عمرو دياب يفاجئ جمهور حفله بدبي بفيلم تسجيلي بأغانيه أيام الشباب (صور) - أخبار كلمتك

عمالقة القراء، الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد - أخبار كلمتك

عمالقة القراء، الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد - أخبار كلمتك

التهدئة في المنطقة واستقرار أسعار النفط تدعم البورصات الخليجية خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

التهدئة في المنطقة واستقرار أسعار النفط تدعم البورصات الخليجية خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان - أخبار كلمتك

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان - أخبار كلمتك

ليفربول ضد مانشستر سيتي، كل ما تحتاج معرفته عن قمة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ليفربول ضد مانشستر سيتي، كل ما تحتاج معرفته عن قمة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

اليوم، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2024 للمستحقين - أخبار كلمتك

اليوم، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2024 للمستحقين - أخبار كلمتك

تقلبات مقلقة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد وتكشف موعد عودة الأمطار - أخبار كلمتك

تقلبات مقلقة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد وتكشف موعد عودة الأمطار - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أنا مهما كبرت صغير، عمرو دياب يفاجئ جمهور حفله بدبي بفيلم تسجيلي بأغانيه أيام الشباب (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أنا مهما كبرت صغير، عمرو دياب يفاجئ جمهور حفله بدبي بفيلم تسجيلي بأغانيه أيام الشباب (صور) - أخبار كلمتك

أنا مهما كبرت صغير، عمرو دياب يفاجئ جمهور حفله بدبي بفيلم تسجيلي بأغانيه أيام الشباب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:52 صباحاً - أحيا الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته الغنائية أمس السبت في دبي، تحت شعار كامل العدد.

2828c80abf.jpg
5e2df496a0.jpg
546512ea6c.jpg

حفل عمرو دياب في دبي 

وفاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور خلال الحفل، بعرض فيلم تسجيلي لعدد من حفلاته في سن الشباب على أغنية “أنا مهما كبرت صغير" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد من كلاسيكياته الشهيرة ومنها “قمرين، تملي معاك، صدقني خلاص” وغيرهم.

068e153210.jpg
f1a4bb5333.jpg
3237de0271.jpg

ورثى الهضبة عمرو دياب، الملحن الراحل محمد رحيم، في حفله الغنائي الحاشد بأحد المسارح الكبرى في دبي بالإمارات.

ودعا عمرو دياب لـ محمد رحيم بالرحمة وقال: "كان فنانا وملحنا عظيما كلنا افتقدناه".

ولم يكتف الهضبة بالدعاء للملحن الراحل، بل قام بغناء أغنية “وغلاوتك” وهي أول أعمال رحيم الغنائية مع عمرو دياب في 1998 وكان عمره وقتها 16 عامًا أثناء دراسته في كلية التربية الموسيقية.

وكان الهضبة عمرو دياب، قد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا، بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من جمهوره، حيث المسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت".

عادت أغاني عمرو دياب إلى يوتيوب بإشراف من شركة سوني ميوزك وممثليها في الشرق الأوسط، وتصدرت عدد من أغانيه قائمة الأكثر مشاهدة بالرغم من مرور فترة طويلة على طرحها مثل انت الحظ التي مر عليها عامان ووضعت في قائمة الأكثر مشاهدة بجانب عدد من أغانيه الشهيرة التي انتظر جمهوره استماعها بجودة عالية.


 

e3b2fb7c7e.jpg
a9d5411c84.jpg

اكتفى عمرو دياب خلال تلك الفترة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية بجانب حفلات الزفاف، وظهر بمشاهد عفوية وهو متواجد في شاطئه الخاص في مراسي بالساحل الشمالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق