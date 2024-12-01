عمالقة القراء، الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:52 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة النجم 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الحجر 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة النحل 15 ق

44: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود الحسينى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق

05: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورتى الفتح- قصار السور 30ق

49: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حماد وما تيسر من سورة طه 30ق

55: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ جمعة مختار وما تيسر من سورة الأنعام 15 ق

20: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ هاشم هيبة وما تيسر من سورة مريم 15ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمد المختار المهدى 5ق الساعة 14:40

مصحف مجود للشيخ / محمود خليل الحصرى من سورة الأحزاب 29 ق

17:00( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق

18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النحل 30ق

19:36( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة محمد 30ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة طه 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الأعراف 42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سور القيامة - الانفطار - الشرح 44ق

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ حامد أحمد صلاح وما تيسر من سورة المائدة 15ق

03:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الشورى 30ق

05:33 (بعد الفجر ) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة القصص 15ق



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