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عمالقة القراء، الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد - أخبار كلمتك

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عمالقة القراء، الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد - أخبار كلمتك

عمالقة القراء، الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:52 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز على فرج  وما تيسر من سورة النجم  10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  محمد أحمد شبيب  وما تيسر من سورة الحجر 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  طه الفشنى  وما تيسر من سورة النحل 15 ق
44: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمود الحسينى  وما تيسر من سورة المؤمنون  15ق
05: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد نعينع  وما تيسر من سورتى  الفتح- قصار السور 30ق
49: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد حماد  وما تيسر من سورة طه  30ق 
55: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  جمعة مختار  وما تيسر من سورة الأنعام 15 ق
20: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ هاشم هيبة  وما تيسر من سورة مريم 15ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمد المختار المهدى  5ق الساعة 14:40
مصحف مجود للشيخ / محمود خليل الحصرى  من سورة الأحزاب   29 ق

17:00( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  عبد العاطى ناصف  وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق
18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النحل 30ق
19:36( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  حلمى الجمل وما تيسر من سورة محمد  30ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة طه 30ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود عبدالحكم  وما تيسر من سورة الأعراف 42ق
15: 24 (مساءً) للشيخ محمود إسماعيل الشريف  وما تيسر من سور القيامة  - الانفطار - الشرح     44ق
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ  حامد أحمد صلاح   وما تيسر من سورة المائدة   15ق
03:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ طه الفشنى  وما تيسر من سورة الشورى  30ق
05:33 (بعد الفجر ) للشيخ  محمد بدر حسين  وما تيسر من سورة  القصص  15ق
 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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