بتعليق وداعية إسلامي، حرب تصريحات مبطنة تشتعل بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:41 صباحاً - يبدو أن الهدنة بين المطربة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، كانت مؤقتة، حيث بدأت حرب التصريحات "غير المباشرة" تشتعل من جديد بين الثنائي الذي أثار جدلا كبيرا الفترة الأخيرة على الساحة الفنية.

وبدأ فتيل "حرب التصريحات"، بعد أن تصدرت الفنانة شيرين مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعد تعليقها على أغنيتها الجديدة "عسل أسود".

وقالت الفنانة شيرين، في تعليقها: "ده عسل أسود فعلًا"، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول ما إذا كانت تشير إلى طليقها حسام حبيب.

وجاء رد حسام حبيب على تلك التصريحات من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، يتحدث فيه الداعية مصطفى حسني عن أهمية التقدير المتبادل في العلاقات الزوجية.

وتحدث الداعية في الفيديو عن ظهور الأخلاق عند الفراق، مشيرًا إلى أن أكبر جرح يمكن أن يشعر به الرجل هو عدم تقدير شريكته له.

وأضاف أن بعض الأشخاص قد يوسوس لهم الشيطان في الأوقات الصعبة، مما يؤدي إلى تصرفات غير لائقة، داعيًا الجميع إلى عدم التسبب في الألم أو الحزن للآخرين في لحظات الخلافات.

وكانت الفنانة شيرين قد أحيت حفلًا غنائيًا في الكويت بحضور جماهيري كبير، وأثارت الأنظار بحضور ابنتيها هنا ومريم، والطبيب المعالج لها الدكتور نبيل عبد المقصود، الذي كان يرافقها لدعمها بعد فترة من الغياب شهدت العديد من الأزمات الشخصية والمهنية.

ولفتت الفنانة شيرين الأنظار أثناء الحفل بتعليق طريف عندما قالت: يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية، مما أثار موجة من الضحك بين الحضور.

وأكدت الفنانة شيرين أنها قدمت مع الملحن محمد رحيم الراحل العديد من الأغاني الناجحة مثل "مشاعر"، "صبر قليل"، "أنا في الغرام"، و"الوتر الحساس"، مشيرة إلى العلاقة الفنية المميزة، التي جمعتها به.

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