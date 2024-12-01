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عمرو دياب يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة بحفله في دبي ويغني له "وغلاوتك" (فيديو) - أخبار كلمتك

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عمرو دياب يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة بحفله في دبي ويغني له "وغلاوتك" (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو دياب يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة بحفله في دبي ويغني له "وغلاوتك" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:13 صباحاً - رثى الهضبة عمرو دياب، الملحن الراحل محمد رحيم، في حفله الغنائي الحاشد بأحد المسارح الكبرى في دبي بالإمارات.

 

ودعا عمرو دياب لـ محمد رحيم بالرحمة وقال: "كان فنانا وملحنا عظيما كلنا افتقدناه".

ولم يكتف الهضبة بالدعاء للملحن الراحل، بل قام بغناء أغنية “وغلاوتك” وهي أول أعمال رحيم الغنائية مع عمرو دياب في 1998 وكان عمره وقتها 16 عامًا أثناء دراسته في كلية التربية الموسيقية. 

وكان الهضبة عمرو دياب، قد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا، بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من جمهوره، حيث المسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت".

عادت أغاني عمرو دياب إلى يوتيوب بإشراف من شركة سوني ميوزك وممثليها في الشرق الأوسط، وتصدرت عدد من أغانيه قائمة الأكثر مشاهدة بالرغم من مرور فترة طويلة على طرحها مثل انت الحظ التي مر عليها عامان ووضعت في قائمة الأكثر مشاهدة بجانب عدد من أغانيه الشهيرة التي انتظر جمهوره استماعها بجودة عالية.

 

اكتفى عمرو دياب خلال تلك الفترة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية بجانب حفلات الزفاف، وظهر بمشاهد عفوية وهو متواجد في شاطئه الخاص في مراسي بالساحل الشمالي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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