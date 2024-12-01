دي أمانة، محامي أسرة أحمد زكي يرد على اختفاء مقتنياته من وزارة الثقافة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:25 صباحاً - كشف بلال عبد الغني، محامي أسرة الفنان الراحل أحمد زكي، حقيقة ما يتردد ويثار بشأن اختفاء مقتنيات الإمبراطور من وزارة الثقافة.

مقتنيات أحمد زكي لدى وزارة الثقافة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": أن مقتنيات الفنان أحمد زكي بوزارة الثقافة لم تختفِ على الإطلاق.

وأضاف: أن مقتنيات أحمد زكي بوزارة الثقافة تضم مقتنيات لابنه هيثم أيضا، مشيرًا إلى أن الجدل حول مقتنيات الإمبراطور أثير بسبب خلاف حول أحقية أشقائه في الميراث.

ميراث هيثم أحمد زكي

وتابع: قدمنا مقتنيات أحمد زكي لوزارة الثقافة على سبيل الأمانة لحين تسليمها إلى الورثة، موضحًا أن رامي شقيق هيثم أحمد زكي من الأم سيرث كل التركة.

في وقت سابق، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على التراث ‏الفني المصري، مشددًا على أهمية تكريم رموز الفن الذين ساهموا في تشكيل وجدان الأمة ‏والاحتفاء بذكراهم.

وأوضح الوزير أن بعض مقتنيات الفنان الكبير أحمد زكي، التي كانت ‏موجودة بأحد العقارات السكنية، قد تم نقلها بشكل رسمي إلى وزارة الثقافة، كإهداء من ‏الورثة الشرعيين بحضور ممثلهم القانوني.‏‎ ‎

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