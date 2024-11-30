مشاهير العرب - الطبيب المعالج لـ شيرين عبد الوهاب يرد على منتقدي عفويتها خلال حفل الكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - علق الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب على الانتقادات التي وجهت لها بعد تلعثمها في الحديث خلال حفلها بالكويت، عندما طالبت الجمهور بالترحم على الراحل محمد رحيم.

وكتب الطبيب المعالج للفنانةشيرين عبد الوهابعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حان وقت الرد.. أغلب الميديا كانوا بيسألوني عن صحة شيرين عبد الوهاب.. وعن الشائعات المغرضة التي تناولها البعض وكنت مؤجل الرد عليهم».

وتابع نافيا ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت مؤكدا أن أدائها خلال الحفل كان أكثر من رائع رغم سوء الطقس حيث كان الجو بارد جدا وكان الحفل مقام في مكان مفتوح، قائلا: «والآن.. حان وقت الرد.. لنفي كل ما تردد حولها حيث أبدعت وتألقت في حفلتها بالكويت، واستمرت في الغناء المتواصل لمدة ساعتين رغم شدة برودة الجو وإقامة الحفلة في جو مفتوح.. لكن حبها لفنها.. وتفاعل جمهورها معها أفرز لوحه فنية رائعة».

أما عن تلعثمها في الحديث عند مطالبتها للحضور بقراءة الفاتحة على روح الملحن الراحل محمد رحيم فضلا عن طريقتها العفوية في الحديث أثناء تواجدها على خشية المسرح قال الدكتور نبيل عبد المقصود: «تناولت الميديا بعض الكلمات العفوية غير المقصودة والتي صدرت منها أثناء الحفل.. لكن أحب أقول إن شيرين إنسانة طيبة وعفوية جدًا واللطيف أن جمهورها بالحفلة أشعل الحفل بالنداءات والتصفيق لها لمعرفتهم بعفويتها غير المقصودة.. شيرين عبد الوهاب هي صاحبة الصوت الفريد الذي يؤهلها أن تكون.. ملكة الطرب العربي».

شيرين تخلد ذكرى محمد رحيم خلال حفلها بالكويت

وذكرت شيرين عبد الوهاب، الجمهور، بالملحن محمد رحيم، الذي رحل بشكل مفاجئ عن عالمنا يوم السبت الماضي، من خلال تأديتها أغنية «مشاعر» من ألحان الملحن الراحل، وهي من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وحازت على إعجاب الجمهور، وقدمت الأغنية بمشاعر مؤثرة، مع عرض صور للملحن الراحل على شاشات الحفل.

وطالبت شيرين عبد الوهاب من الحضور قراءة الفاتحة على روح الراحل محمد رحيم، لكنها تلعثمت، وهو ما اعتذرت عنه فورًا، وطالبت من سيقوم بنشر الفيديو بأن يضعه كاملا ليوضح أنها اعتذرت.