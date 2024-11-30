مشاهير العرب - بعد سجنه.. طليقة سعد الصغير توجه رسالة حادة له - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 11:12 مساءً - وجهت الراقصة شمس المغربي، طليقة الفنان سعد الصغير، رسالة له بعد صدور حكم قضائي بحبسه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات، عبرت فيها عن شماتتها في الظروف الصعبة التي يمر بها.

وكتبت شمس المغربي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يمهل ولا يهمل ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره.. اللهم لا شماتة عمري ما بطلت أدعي وأحسبن عليك أنت دمرت حياتي وأذتني كتير وعملت فيا اللي عمر ما يتخيله بشر.. أتكلمت في شرفي وعرضي وقطعت بنتي حتت وهي مولوده حية وقهرت قلبي عليها.. وضيعت مستقبلي وأذتني في شغلي، عشان تذلني وأحتاج ليك وكنت بتدبر لي كل شوية مصيبة عشان تحبسني».

وأشارت شمس المغربي، إلى أكثر موقف قهرها من سعد الصغير، قائلة: «أكتر موقف بقي مش قادرة أنساه لما رمتني وأنا في دمي بموت في البيت اللي خطفتوني منه بعد ما ولدتني بالعافيه وأنا في البنج وجريت أنت والبلطجية رمتوني وأنا بطلع في الروح بنزف يا مجرمين كل حياتي معاك كانت عافية وتهديد وبلطجية يا رب ولك بالمثل كل حاجة عملتها فيا وكل العذاب اللي عذبتهولي تتعذبه ويحرق قلبك يا رب علي أقرب الناس ليك زي ما حرقت قلبي وعذبتني عرفت إن في ربنا بكرهك ونفسي أنسي الأيام السودة اللي شفت فيها وشك ده أنت حتى وأنا في غربتي».

وأضافت شمس المغربي، طليقة سعد الصغير: «زي ماقهرتني وذلتني ربنا بيذلك دلوقتي بس أمام العالم كله بالكلبشات في الحبس مسجون منك لله ولسه ربنا كبير وعمري ما هسامحك ولا أبطل أدعي عليك وذنب بنتي الغلبانة هو اللي في رقبتك مدى الحياة وبسببه عمرك ما هتشوف خير البيبي اللي قطعتها وهي مولوده حية مش هقولك غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك وأظن عرفت معناها دلوقتي».

تفاصيل واقعة القبض على سعد الصغير

وتعود تفاصيل واقعة القبض على سعد الصغير، إلى يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من القبض على المطرب الشعبي وبحوزته مواد مخدرة، وذلك أثناء تفتيشه، وعثر بحوزته على سجائر إلكترونية وفيب بزيت الماريجوانا المخدر.

وفي يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب الفنان سعد الصغير «متهم»- وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

اعترافات سعد الصغير

وأقر سعد الصغير، أمام جهات التحقيق بنيابة النزهة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه لم يعلم المضبوطات التي حصل عليها من الخارج مدرجة من ضمن قوائم المخدرات قائلا: «معرفش إيه ده غير أنها سجاير فيب».

وقال سعد الصغير: «متعهد الحفلات في أمريكا أعطاها لي بعد ما خلصنا، وقال لي وزعها على الفرقة وكنت ناوي أوزعها عليهم بمجرد وصولي، لأني لا أتعاطى الفيب بطعم النعناع والفواكه وأنا لا أشربه».

وعلى إثر ذلك، قررت جهات التحقيق بنيابة النزهة الجزئية، حبس المطرب الشعبي سعد الصغير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته الـ «ماريجوانا» المُدرج بجدول المواد المخدرة.

إحالة سعد الصغير للمحاكمة

وفي يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم سعد الصغير، محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

بينما في يوم 27 أكتوبر 2024، عقدت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات، وخلال الجلسة قال سعد الصغير: «لو لقتوني بشرب حشيش.. اعدموني.. أنا لا أشرب مخدرات وقلت لهم في المطار افتحوا السجائر وجربوها».