نجوى كرم تحيي حفلا في عمان 24 يناير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:26 مساءً -

تحيي المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا في عمان يوم 24 يناير المقبل.

ويقام الحفل على مسرح العرفان بالعاصمة مسقط، وتطرح التذاكر يوم 2 ديسمبر المقبل.

في جانب آخر تحيي نجوى كرم، حفل غنائي ضخم في "دار أوبرا دبي " ضمن احتفالات رأس السنة.

حفل نجوى كرم فى رأس السنة

وتطل نجوى كرم على المسرح برفقة فرقتها الموسيقية، يوم 29 ديسمبر 2024 ضمن احتفالات موسم رأس السنة، لتقدم مجموعة من أغنياتها المحببة لدى الجمهور العربي.

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