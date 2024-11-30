مشاهير العرب - مسلسل رقم سري.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - مسلسل رقم سري.. يبحث قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي عن مواعيد عرض مسلسل رقم سري، حيث شهد العمل على مدار الحلقات السابقة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، وصدقي صخر، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب.

أحداث مسلسل «رقم سري»

ينتمي مسلسل «رقم سري»، إلى مسلسلات الـ 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

مواعيد عرض مسلسل رقم سري

تعرض حلقات مسلسل رقم سري يوما السبت والأربعاء، على قناة «dmc» في 8 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

اما عبر شاشة «dmc دراما» فيعرض العمل في الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في 8 صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية 5 مساءً، وعلى منصة «watch it» الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات dmc.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم «الفستان الأبيض»، وجسدت ياسمين خلاله شخصية «وردة» وهي بنت مصرية بسيطة تحلم بحقها الطبيعي في ارتداء الفستان الأبيض ليلة العمر.

ودارت أحداث فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

شارك ياسمين رئيس بطولة فيلم الفستان الأبيض عدد من نجوم الفن أبرزهم أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، والفيلم تأليف وإخراج جيلان عوف.

يحقق مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى، ويضم عددا كبيرا من الفنانين منهم صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد وأحمد الرافعي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل رقم سري لـ ياسمين رئيس، ومن المقرر أن تُعرض اليوم الحلقة 14 على قناة dmc عند تمام الساعة 8 مساءً اليوم، ويعاد الساعة 2 صباحًا، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويُعاد الساعة 7.30 صباحًا، و4 مساءً، ويذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء.