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مشاهير العرب - «الأرض السوداء».. كريم عبد العزيز يكشف موعد طرح أحدث أعماله السينمائية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الأرض السوداء».. كريم عبد العزيز يكشف موعد طرح أحدث أعماله السينمائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الأرض السوداء».. كريم عبد العزيز يكشف موعد طرح أحدث أعماله السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - كشف الفنان كريم عبد العزيز ، موعد طرح أحدث أعماله الفنية «الأرض السوداء» في دور العرض السينمائي، وجاء ذلك بعد النجاح الذي حققه آخر أفلامه «بيت الروبى».

وشارك كريم عبد العزيز، لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له برفقة صناع فيلم «الأرض السوداء»، وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد، وعلق عليها قائلًا: «فيلم الأرض السوداء كيميت، عيد الأضحى 2025.

يضم فيلم «الأرض السوداء»، في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين صبري، وأحمد غزي، وإياد نصار، وعصام السقا، وهو من إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن فيلم «الأرض السوداء»، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

وكان مسلسل الحشاشين، هو آخر أعمال كريم عبد العزيز، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا، خلال فترة عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ودارت أحداث مسلسل الحشاشين، في اطار درامي تاريخي، حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين ويجسد شخصيته كريم عبد العزيز، الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيدا عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة الموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

وشارك في العمل عدد من النجوم منهم نضال الشافعي، نور إيهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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