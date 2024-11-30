مشاهير العرب - on time sports ترعى العرض الخاص لـ«الحريفة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:50 مساءً - ترعى on time sports العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشاركت الصفحة الرسمية لـ on time sports عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» البوستر الدعائي لـ فيلم الحريفة 2، وعلقت عليه قائلة: «أون تايم سبورتس ترعى العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 يوم 3 ديسمبر، تغطية حصرية ومقابلات مباشرة مع أبرز الفنانين ونجوم كرة القدم في استوديو أون تايم سبورتس من قلب الحدث».

أحداث فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفةالذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة 2

يضم فيلم الحريفة 2 عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

آخر أعمال نور النبوي

يعرض للفنان نور النبوي في الوقت الحالي مسلسل 6 شهور، وذلك عبر منصة شاهد الرقمية.

ويشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.