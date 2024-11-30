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طليقة أمير طعيمة توصي بعدم حضوره جنازتها وعزائها - أخبار كلمتك

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طليقة أمير طعيمة توصي بعدم حضوره جنازتها وعزائها - أخبار كلمتك

طليقة أمير طعيمة توصي بعدم حضوره جنازتها وعزائها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - أثارت الفنانة المعتزلة "جيني كامل" طليقة الشاعر الغنائي أمير طعيمة الجدل، بمنشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، والتي تحدثت خلاله عن تفاصيل جلسة الاستئناف الخاصة بها وبطليقها في قضية السب والقذف التي صدر حكم ضدها بالحبس لمدة شهرين.

وقالت جيني خلال المنشور، إن جلسة الاستئناف في قضية السب والقذف التي حركتها ضدها أمير طعيمة، سوف تقام نهاية شهر يناير المقبل، لذلك تطلب من طليقها عدم التنازل عن القضية خلال تلك الفترة، ولابد من أن يستمر في القضية حتى الحكم النهائي.

وأوصت جيني في حالة وفاتها بمنع الشاعر أمير طعيمة من حضور جنازتها أو عزائها، وهذا بعدما وصل بهما الأمر إلى ساحات المحاكم واستطاع أن يتهمها بالسب والقذف ويحرك قضية ضدها ويحصل على حكم قضائي، بالرغم من أنها أم أبنائه، وكانت زوجته لأكثر من 20 عاما.

جدير بالذكر أن الفنانة جيني كامل قد تزوجت من الشاعر أمير طعيمة منذ عشرين عاما وقررت وقتها اعتزال الفن والتفرغ لتربية الأبناء، وظل الثنائي طوال فترة الزواج على وفاق تام، حتى أعلن أمير طعيمة زواجة من الفنانة الشابة يسرا الحديدي وهذا ما تسبب في أزمات كبيرة بينه وبين جيني التي طلبت الطلاق، وتحول الأمور بينها لأزمات ضخمة وصلت إلى ساحات المحاكم.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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