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مشاهير العرب - بعد هدنة وقف إطلاق النيران.. إليسا تعلن إحياء حفلها في قبرص بهذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد هدنة وقف إطلاق النيران.. إليسا تعلن إحياء حفلها في قبرص بهذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد هدنة وقف إطلاق النيران.. إليسا تعلن إحياء حفلها في قبرص بهذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي كبير داخل قبرص، وذلك عقب الإعلان عن الهدنة ووقف إطلاق النيران بين لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تأجيلها لهذا الحفل عقب اشتعال الأحداث في لبنان.

وفي هذا السياق، أعلنت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن حفلها في قبرص، قائلة: «ها قد انتهى الانتظار، سأعود إلى قبرص لقضاء ليلة تستحق الانتظار، تم تحديد موعد حفلتي في ليماسول في 25 يناير 2025، نراكم هناك».

إليسا تعلن تأجيل حفلها في قبرص

وفي وقت سابق، أعلنت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن تأجيل حفلها في قبرص، وذلك تضامنا مع شعبها اللبناني حتى تستقر الأوضاع المتوترة.

وقالت إليسا، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «تدهورت الأوضاع الأمنية في لبنان بشكل دراماتيكي في الأيام الماضية، وهذا ما جعلني أشعر بالقلق المتزايد على وطني الحبيب لبنان مثل أي مواطنة لبنانية، وكنت ملتزمة بحفل في قبرص منذ 5 أشهر، فبدأت مفاوضات مع المنتجين، احتراما لأهل بلدي وللشهداء من الأبرياء والمدنيين الذي يسقطون من العشرات، وبعد الوصول إلى لبنان، وانطلاقا من الواجب الأخلاقي أتقدم من الاعتذار من الجميع».

آخر أعمال إليسا

وكانت آخر أعمال إليسا، طرحها لأغنية أنا سكتين، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، الذي تعاونت من خلاله مع الفنان تامر عاشور.

أغنية «أنا سكتين»، من ألحان تامر عاشور، والكلمات للشاعر نادر عبد الله، ومن إنتاج الشركة الخاصة لها ليكون أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاصة بعد مشوار فني دام ما يزيد عن 25 عاما.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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