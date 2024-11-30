مشاهير العرب - دياب يكشف عن البرومو التشويقي لمسرحية «حاوريني يا كيكي» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - كشف الفنان دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن البرومو التشويقي لمسرحية «حاوريني يا كيكي» المقرر انطلاقتها ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد العلي، ومن المتوقع أن تشهد نجاحا كبيرا.

وفي هذا السياق، شارك دياب عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» عن البرومو التشويقي لمسرحية حاوريني يا كيكي، معلقا: «انتظرونا إن شاء الله فى مسرحية حاورينى يا كيكي، على مسرح محمد العلي - بوليڤار الرياض من 4 إلى 8 ديسمبر الساعة التاسعة مساء، تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، إنتاج صلة ستوديوز».

تفاصيل مسرحية حاوريني يا كيكي

ويكشف البرومو التشويقي لمسرحية حاوريني يا كيكي، عن ملامح المسرحية المفترض أن تدور أحداثها في إطار كوميدي يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة، لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعًا نفس المشاعر. فمَن سينتصر في النهاية؟.

مسرحية حاوريني يا كيكي، من بطولة عدد من الفنانين أبرزهم: دينا الشربيني، وهالة صدقي، ورانيا يوسف، دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادي، وهو من تأليف هاني الطمباري، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.