مشاهير العرب - نهى صالح تتألق في أحدث ظهور لها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:01 مساءً - خطفت الفنانة نهى صالح، الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المتابعين على جمالها.

وظهرت صالح خلال الصور بلوك شتوي اتسم بالأناقة والجمال، وارتدت سلوبيت باللون الذهبي من ماركة شانيل العالمية، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج يتناسب مع إطلالتها الساحرة.

آخر أعمال نهي صالح

آخر أعمال نهى صالح مشاركتها في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، بطولة النجم سيد رجب والنجمة سلوى عثمان وكريم عفيفي ومن إنتاج أحمد السبكي.

بينما كان آخر أعمالها الفنية مشاركتها في فيلم ليلة العيد، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: يسرا وريهام عبد الغفور وأحمد خالد صالح، ويسرا اللوزي، وسيد رجب وهنادي مهني وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهو من تأليف احمد عبد الله، إنتاج أحمد السبكي وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة على النيل، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها.