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مشاهير العرب - أبرز حفلات النجوم موسم رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أبرز حفلات النجوم موسم رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز حفلات النجوم موسم رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - يشهد موسم رأس السنة الميلادية العديد من الحفلات لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وتتنوع هذه الحفلات طبقا للذوق العام، بين الطرب والراب والمهرجانات.

ومن أبرز حفلات النجوم التي أعلن عنها حتى الآن حفل الفنانة أنغامالمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر في أبو ظبي، وسط حضور جماهيري ضخم فهي واحدة من أبرز نجوم الطرب.

وتقدم أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي بحبها الجمهور ويتفاعل معها منها: «أساميك الكتيرة، تيجي نسيب، يا ريتك فاهمني، لوحة باهتة، حالة خاصة جدا، سيبك أنت، خليك معاها، متطمنة، كان برئ، اسكت، بتوصفني بتكسفني، ونفضل نرقص، القلوب أسرار، هو أنت مين، هدنة، لا تهجي، متلخبطة، هتقول لربنا إيه، بخاف أفرح، برضه بتوحشني»، وغيرها من الأغاني التي يعشقها الجمهور.

أنغام

حفل شيرين عبد الوهاب

ومن جانبها تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلها بدبي، ومن المقرر إقامته في كوكاكولا أرينا يوم الجمعة 13 ديسمبر.

ومن المنتظر أن تقدم شيرين خلال حفلها بدبي مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبه الجمهور ويتفاعل معها، ويتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم، للاستمتاع بصوتها العذب.

يشار إلى أن خلال الفترة الماضية دخلت شيرين موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا.

شيرين عبد الوهاب

حفل كاظم الساهر وجورج وسوف

بينما يستعد النجمين كاظم الساهر وجورج وسوف لإحياء حفلهما بالكويت، وذلك يوم 5 ديسمبر المقبل على مسرح أرينا بالكويت.

ومن المقرر أن يقدم النجمين خلال حفلهما مجموعة مميزة من الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

كاظم الساهر

حفل نجوى كرم

وأيضا تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء حفلها ضمن موسم حفلات رأس السنة الميلادية، وذلك يوم 29 ديسمبر 2024 على مسرح أوبرا دبي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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