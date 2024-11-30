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قريبا، عرض الموسم الثاني من برنامج "الملياردير" لـ جورج قرداحي - أخبار كلمتك

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قريبا، عرض الموسم الثاني من برنامج "الملياردير" لـ جورج قرداحي - أخبار كلمتك

قريبا، عرض الموسم الثاني من برنامج "الملياردير" لـ جورج قرداحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:45 مساءً - أعلن الإعلامي اللبناني جورج قرداحى عن عرض الموسم الثاني من برنامجه "الملياردير".

ومن المقرر أن يعرض برنامج الملياردير عبر شاشة "الرابعة" العراقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
 

ومؤخرًا، رد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، على ما تردد وأثير عن إفلاسه بعد أزمته الأخيرة وإنهاء تعاقده مع شبكة "إم بي سي".
 

وقال "قرداحي": "إفلاسي دي كبيرة يعني أفلس إزاي وأنا معنديش شركات تجارية، دي شائعة بشعة وغير صحيحة".

وأضاف: "لما كنت وزيرًا وطالبوني بالاستقالة طلعت شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي إني بعت كل أملاكي في لبنان، وهي شائعة مغرضة وسخيفة وما لهاش قيمة، والسوشيال ميديا طلعت أشياء كثيرة غير صحيحة".
 ولفت: "لما تركت الـ MBC، ما قعدتش بلا شغل، لكن عملت برامج في محطة الحياة وأون تي في، والـ OSN، وعدة برامج في مصر، وما قعدتش بلا شغل ولا سنة واحدة".

واختتم: "لم أسلم من الشائعات لدرجة أنهم وصلوا لتزوير توقيعي عندما كنت وزيرًا للإعلام بلبنان، على مذكرة ونشروها على فيس بوك". 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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