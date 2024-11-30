مشاهير العرب - رمضان 2025.. طارق لطفي يكشف عن كواليس تصوير «العتاولة 2 بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - يخوض الفنان طارق لطفي، السباق الرمضاني لعام 2025 بمشاركته في مسلسل «العتاولة 2 الذي يواصل تصويره خلال الفترة الحالية، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال مسلسلات رمضان 2025، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا يلاحق نجاح الجزء الأول.

وفي هذا السياق، شارك الفنان طارق لطفي، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس تصوير مسلسل «العتاولة 2، والتي ظهر خلالها رفقة الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة.

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

ويضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

وفي وقت سابق، أعلن المخرج أحمد خالد، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل «العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك أحمد خالد، كلاكيت المسلسل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليه: «بسم الله دعواتكم».